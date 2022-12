Bad Bunny y Manu Chao en el Zócalo: los conciertos que busca Sheinbaum para la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que hay pláticas con los productores de Bad Bunny y Manu Chao para que puedan ofrecer conciertos gratuitos en la Ciudad de México.

En conferencia, la mandataria capitalina indicó que ha habido acercamientos con el equipo de Benito Antonio Martínez Ocaso, mejor conocido como Bad Bunny, para que pueda ofrecer su espectáculo de manera gratuita, como lo solicitó también el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me dijeron que las fechas estaban llenas, pero ahora se están contactando directamente a los productores para ver en qué fecha podría venir Bad Bunny y apoyar esta solicitud que hace el presidente para tener un concierto en el Zócalo, Reforma… es el artista que más fechas tiene y que es de los más escuchados”, mencionó.

Sheinbaum Pardo explicó que hay coordinación con Presidencia para analizar la posibilidad de que el cantante de reggaetón se presente en la capital.

Al ser cuestionada sobre una solicitud constante de que el cantante franco-español Manu Chao pueda volver a tocar en el Zócalo capitalino, la mandataria indicó que también hay acercamientos para analizar esta posibilidad.

“También estamos en contacto con Manu Chao para ver si vienen. Vamos a ver”, sostuvo la funcionaria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa del miercoles invitó al cantante puertorriqueño Bad Bunny a realizar un concierto en México tras los incidentes registrados en su concierto en el Estadio Azteca la semana pasada con la empresa Ticketmaster.

“Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo", dijo el presidente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo como salió allá en el Azteca, volando en una palmera, y pues eso sí no se puede acá”.