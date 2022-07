Bajan 50% delitos de alto impacto en CDMX

En los últimos tres años y medio en la Ciudad de México se logró una reducción de aproximadamente 50 por ciento en delitos de alto impacto, particularemente en homicidio doloso, destacó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al impartir la primera ponencia del IV Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, la mandataria local dijo que la implementación de una estrategia de seguridad que atiende las causas, mejora las capacidades policiales, así como las labores de inteligencia y coordinación entre instituciones ha permitido que la capital del país presente un descenso a nivel nacional de nueve posiciones en materia de incidencia delictiva, mientras que en el ámbito internacional se sitúa por debajo de ciudades como Los Ángeles, En Estados Unidos.

Te puede interesar: Diario se registran 53 llamadas tras accionar botón de pánico en transporte

CDMX Aporta Consejo Ciudadano 45% de denuncias por extorsión en CDMX

“La Ciudad de México pasó de ser la entidad de la República número siete a la 16 en términos de incidencia delictiva, particularmente en homicidio doloso, y a nivel internacional también estamos, si hacemos la evaluación por 100 mil habitantes, por debajo de ciudades como Los Ángeles, en tres años y medio una reducción de manera significativa”, comentó.

La Jefa del Ejecutivo local refirió que la estrategia de seguridad capitalina no se enfoca en el narcomenudeo, sino en la detención de los generadores de violencia.

“Lo que hacemos no es perseguir el narcomenudeo, sino a los generadores de violencia, eso cambia por completo la orientación, de tal manera que lo que buscamos es precisamente disminuir los homicidios y disminuir los delitos de alto impacto y no necesariamente lo que tiene que ver con narcomenudeo, no porque no sea un delito, sino porque nos orientaría a otro tema que finalmente, desde nuestra perspectiva, tiene que atenderse de una manera preventiva porque de cualquier forma no disminuiría el consumo”, dijo.

Consideró que el modelo de seguridad de la ciudad servirá a otras entidades del país, pues se trata de no esperar a que el gobierno federal resuelva los problemas.

Después del decomiso histórico de 1.6 toneladas de cocaína el martes pasado, la mandataria descartó cambios a la estrategia de seguridad.

Al término de su participación en el IV Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, la mandataria rechazó la participación de Colombia en el decomiso de cocaína. “No tengo conocimiento de qué haya habido colaboración con las autoridades colombianas, más bien hubo una colaboración del Gobierno de la ciudad con el Gobierno de México ".