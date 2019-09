Bajan recursos para la seguridad pública en el Valle de México

VALLE DE MÉXICO. Mientras el gobierno federal reduce en miles de millones el presupuesto para la seguridad municipal a través del programa Fortaseg, se incrementa la demanda de cuerpos de seguridad privada en la Zona Metropolitana del Valle de México, con la consecuente compra de artículos de alta tecnología para contrarrestar la reciente delincuencia.

Mejorar la seguridad es la demanda número uno de los ciudadanos y para obtener resultados se debe invertir en las policías estatales y municipales, sin embargo, para el presupuesto de este año del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Forteaseg) habrá una disminución de mil millones de pesos, aseguró el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, quien lamentó:

"Hace dos años teníamos cinco mil millones, el año pasado tuvimos cuatro mil y este año vamos a tener tres mil millones de pesos de parte del gobierno federal para los municipios".

Ante esta situación dijo que la próxima semana acudirá a la cámara de diputados para pedir más recursos para seguridad, donde no existen ni colores ni partidos políticos, dado que esta es la exigencia número uno de la ciudadanía.

COMPRAN SEGURIDAD

El Condado de Sayavedra, uno de los fraccionamientos que conforman la zona Esmeralda de Atizapán, dejo de ser una zona privilegiada con alta seguridad; desde hace un año aproximadamente sus habitantes viven en constante zozobra, víctimas de contantes asaltos a casa-habitación que han derivado en homicidios, como el más reciente a la abogada argentina María Marta Bazán, refirió el vecino de este fraccionamiento Enrique Contreras.

Refirió que ya hicieron una marcha para exigir a la autoridad municipal que se reactive la seguridad pública, ya que consideró frustrante pagar un alto costo por vivir en un lugar seguro y que no sea así a pesar de ser la zona que más impuestos paga al municipio, además de contratar seguridad privada y policías facultativos municipales.

Destacó que cuando inició la presente administración municipal que encabeza la alcaldesa Ruth Olvera Nieto les fue retirada mucha seguridad y los robos e inseguridad van al alza sin que aparentemente le interese al ayuntamiento.

Raúl Sapien Santos, presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Privada, indicó a El Sol de México que las empresas de seguridad privada nacen como una necesidad de seguridad a medidas muy específicas que demandan los particulares y que es muy diferente a la que brinda el estado como seguridad pública, “somos un coadyuvante de esta seguridad y el papel fundamental para lo que fueron creadas es que contribuyen en la prevención del delito”.

Reconoció que hoy en día es un sector que se viene sobrerregulando con una proliferación de empresas que no cumplen con la normatividad de la seguridad privada, debido principalmente a que al momento no se ha podido homologar un reglamento a nivel nacional para su funcionamiento y a la fecha existen criterios estatales e incluso municipales que se contraponen, lo que da pauta a que no haya un padrón de empresas ni trabajadores de la seguridad privada confiable, y eso a la vez permite que a muchas empresas les es más fácil trabajar en la clandestinidad.

Existen cuerpos de seguridad como policías auxiliares o complementarias, como el Cuerpo de Guardias de Seguridad CUSAEM, en el Estado de México, que no son seguridad pública ni cumplen con los requisitos de seguridad privada; sin embargo, llevan a cabo actividades y cobro de servicio privado a particulares, como traslado de mercancías, custodia de mercancías, protección a personas, a bienes y estas policías lo hacen sin censo en ninguna corporación real.