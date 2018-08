Bajar la violencia contra las mujeres, es prioridad para Gabriela Rodríguez

Advierte Gabriela Rodríguez que fracasarán los programas para mejorar la condiciones de vida del sector femenino de la población sin un buen sistema de salud y seguridad

Si no hay un buen sistema de educación, salud y seguridad, todas las campañas, y los recursos para prevenir los embarazos en adolescentes, feminicidios, fortalecer a la mujer, fracasarán, advirtió en entrevista con El Sol de Méxicola próxima titular de la primera Secretaría de la Mujer en la Ciudad de México, Gabriela Rodríguez.

La futura administración de Claudia Sheinbaum en la capital mexicana buscará generar mejores condiciones para que las mujeres, adolescentes y niñas puedan crecer como así lo decidan. Rodríguez sabe que su único trabajo es enfocarse en las mujeres, indicó que la coordinación entre el gobierno federal y el de la ciudad buscará en su primera meta bajar lo violencia, con esto el camino para las mujeres será bueno.

La próxima funcionaria trabajó en el Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Primer Programa Nacional de Educación Sexual del Consejo Nacional de Población (Conapo), adelantó que al subir de nivel al actual instituto se incrementará el presupuesto por arriba de los 159 mil millones que recibe.

Esto se dará porque los recursos destinados a las unidades de atención a la Violencia Intrafamiliar ya no pertenecerán a la Secretaría de Desarrollo Social, también sucederá con los fondos para la igualdad de género.

Aseguró que fortalecerán la calidad del servicio, con la optimización de los mismos recursos humanos, también fusionarán los centros de justicia, refugios, y todo mejor armonizado e integrado al servicio de atención a la violencia.

Informó que en el Plan de Gobierno de Sheinbaum se implementará un Sistema de Cuidados, y este consistirá en apoyar a las familias para que mamás y papás cuenten con una guardería donde se atienden con calidad.

Además un centro diurno para atender a la abuelita, anciano enfermo, hijo; hermano discapacitado, “eso es lo que va a ser un sistema de cuidado, será un apoyo para mujeres jóvenes, que sigan estudiando, que a cceden a ser las directoras de la escuela y no sólo las maestras”.

¿Qué significa la creación de esta nueva Secretaría?

Darle ese nivel de gabinete, con la misma importancia que tiene por ejemplo la Secretaría de Salud o del Trabajo, etcétera, tener mayor incidencia en la lucha contra las desigualdades en todas las dependencias, por otro lado, el gran tema que es el de la violencia contra las mujeres es darle una mayor visibilidad, y mejorar la atención a las mujeres violentadas.

La secretaría seguirá brindando los servicios de atención psicológica y jurídica, y queremos que sea más efectivo este servicio en la medida que hay algunos servicios que están en la Secretaría de Desarrollo Social, otros en la Procuraduría, y que se van a integrar a la Secretaría de la Mujer para que no haya duplicidad, y para que seamos más efectivas al tener el control desde que llega una mujer hasta que termina todo su proceso en el ámbito jurídico y psicológico.

¿Cuáles son las barreras a las que se enfrentan los programas que se implementan contra la violencia?

La impunidad, no me toca atenderlas como Secretaría, es el Sistema de Justicia, no hay un verdadero acceso a la justicia en este país para ningún tema, ni tampoco para los delitos vinculados a la violencia de género.

Y la barrera cultural, el machismo permanece aún en esta ciudad que es tan cosmopolita, progresista, es impresionante los niveles de feminicidios, somos campeones en violencia comunitaria, el abuso y acoso sexual que se da en el metro, en la calle y en el autobús, somos el más alto en el país.

El desprecio a lo femenino, nos pagan menos en puestos iguales, tenemos más mujeres analfabetas, muchas mujeres no acceden a mayores estudios o puestos más altos porque tiene hijos chiquitos.

¿Contemplan buscar emitir la alerta de género?

Ya se está analizando en la Secretaría de Gobernación, la cual se cierra en octubre, pero se declare o no se declare, hay una serie de recomendaciones y que vamos a llevar a cabo, todo este fortalecimiento del acceso a la justicia, de la prevención de la violencia, reparación del daño, nosotros los vamos a hacer como que se hubiera declarado, el primer compromiso es bajar los índices de violencia.

Tenemos ejemplos de alerta de género como en Veracruz, San Luis Potosí o Nuevo León que han fracasado, ¿qué harán para que esto no suceda?



No han bajado los índices de feminicidios en donde se ha declarado por la impunidad, nosotros podemos gritar, decir o hacer, pero al llegar a la procuraduría, fiscalía, se libera, se dice que no hay pruebas, se distorsiona, no se comprende lo que son las formas, los horrores, la crueldad con que se está violentando y asesinado a las mujeres, si no se acaba con esa impunidad no va a bajar los índices de violencia contra la mujer, se ha permitido visibilizar el tema, pero queremos que cambien las cifras.

¿Cuál va a ser el plan para fortalecer a la mujer?

Primero que nada lanzaremos la campaña de publicidad para dar a conocer cuáles son los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y hombres, deben saber que todos tenemos derechos sexuales y reproductivos, todos tenemos derecho al acceso a una vida sin violencia.

No se han encargado ni las escuelas, ni los medios de informar sobre los derechos, vamos a tapizar la ciudad de cuáles son tus derechos, “conócelos y exígelos”, después a dónde acudir específicamente cuando te lo violenten.

En las escuelas se va a implementar el gran programa de educación sexual, formación y promoción del valor del respeto y la solidaridad, para desterrar al fin el machismo.