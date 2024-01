Baltasar es haitiano y trabaja en CDMX: migrantes se convierten en Reyes Magos

“Mi nombre es Jon Chadafan Edson, soy un haitiano, no es algo tan fácil pero me siento muy afortunado de estar aquí en el escenario como uno de los Reyes Magos”, manifestó.

Edson lleva dos meses viviendo con su esposa y sus dos hijos en la alcaldía Iztapalapa. Actualmente trabaja en un taller de fibra de vidrio en donde fabricaron las piezas de la escenografía para esta temporada.

“Llevo un mes en este trabajo, no es fácil encontrar trabajo, a veces te piden INE o una carta para trabajar y buscando encontré el taller y ahí me ofrecieron ser uno de los Reyes Magos. Ahí fue donde hicimos las piezas como el Mario Bross y la Princesa”, contó a El Sol de México.

Los dueños de diversos stands fotográficos dieron la oportunidad a migrantes haitianos de trabajar y representar a Baltasar. Zuri Zadai Domínguez, dueña de una de las escenografías resaltó que el primer día que comenzaron a instalar el stand, varios haitianos que se refugian en las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa fueron a solicitar trabajo.

“El primer día que llegamos aquí estuvieron varios haitianos pidiendo trabajo en cada una de las escenografías, pero en la mayoría de los stands ya tienen a sus Reyes Magos de confianza. Nosotros porque la empresa Display Integral nos recomendó a Edson y ya de ahí lo trajimos, trabajamos muy bien, se ha acoplado a nosotros y nosotros a él”, manifestó.

Los Reyes Magos cobran entre 250 y 300 pesos al día más las propinas y alimentos durante la temporada del 24 de diciembre al seis de enero. El último día de trabajo se reparten la propina, que puede oscilar entre seis y siete mil pesos cada uno.

El 6 de enero los reyes se repartirán las propinas, pueden llevarse 7 mil pesos | Foto: Aracely Martínez /Ovaciones

“Mucha gente lo ha tomado muy bien porque dicen que estos Reyes Magos se ven auténticos y originales, pero otras personas los discriminan un poco, no dejan que los toque, que les ayude a subir al stand o cosas así, pero son muy pocos”, resaltó.

Una de las ventajas de Edson es que habla español, lo que le ha ayudado a comunicarse de mejor manera con los mexicanos. Contó que su comida favorita es la cochinita pibil.

“Tenía el sueño de estar en México, me siento muy afortunado, no voy a quedarme aquí por mucho tiempo, mi patrón me trata bien, su esposa me trata bien, son gente humilde y amable, así son en México”, externó Edson mientras saludaba a los niños.

La hermana ofrece las fotos | Foto: Aracely Martínez

En otro de los escenarios, Mario Alberto Uribe Ramírez empleó a tres migrantes haitianos, dos hombres y una mujer, a los que les dio asilo en su casa en la alcaldía Iztapalapa.

“Yo los conocí porque soy maestro en una escuela y ellos fueron a buscar clases de español, pero no se les puede inscribir porque no tienen documentos y de ahí les di asilo en mi casa”, detalló.

“Lamentablemente los mexicanos no quieren trabajar y aunque sólo necesitaba a uno que ejemplificara el Rey Baltasar, no quisimos separarlos y tuvimos que emplear a los tres hermanos”, agregó.

Uno de los hermanos toma las fotos | Foto: Aracely Martínez

En este stand uno de los haitianos toma la foto del recuerdo y otro representa a Baltasar, mientras que la joven ofrece fotografías a las personas. Les pagan 250 pesos el día más sus propinas y el hospedaje.

El otro hermano personifica a Baltasar | Foto: Aracely Martínez

“Es un intercambio y beneficio para todos, aunque no hablan español les explicamos en qué consiste el trabajo, ya saben lo que se tiene que hacer y aquí nos entendemos a señas, ya por las noches que estamos en casa me escriben con el traductor, me dicen que se sienten muy agradecidos”, explicó el dueño del negocio.

El señor Mario pasó la navidad y año nuevo con su familia y los tres hermanos migrantes, donde compartieron las tradiciones mexicanas con los haitianos.

Abaten El Blackface

El director de la Asociación Civil Racismo MX, José Héctor Aguilar Contreras, manifestó que este empleo para los migrantes haitianos es un avance positivo que rompe con el racismo, además de brindarles la oportunidad de tener un trabajo.

“Yo festejo que se les dé trabajo, en particular que representen a Baltasar me parece que es muy bueno porque como mexicanos está esa idea de que no hay negros en México. Lo que se ha hecho durante mucho tiempo es que las personas que hacen ese papel se pintan la cara de negro, esa es una práctica racista histórica que viene de Estados Unidos y se llama Blackface. Entonces el hecho de que le den empleo a una persona negra para interpretar a una persona negra, como es el caso de este personaje bíblico, es positivo”, resaltó.

El activista explicó que el blackface es una expresión en inglés que significa cara negra, que busca interpretar y ridiculizar a las personas negras, sin embargo, recordó que en México hay una gran prevalencia de personas que provienen de África que han sido borradas y blanqueadas en la historia del país.

“En nuestro país tenemos esta idea de que somos mestizos, que es la mezcla de una persona indígena con una persona española, pero hemos borrado históricamente a las personas negras, que siempre fueron la segunda población más importante de nuestro país”, señaló.

Aguilar Contreras consideró que para este tipo de empleos informales se deben revisar que no sean violados los derechos de las personas migrantes, ya que al ser personas que no cuentan con papeles oficiales se encuentran en estado de vulnerabilidad o podrían ser víctimas de abuso laboral.