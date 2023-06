Batres prevé cambios en el gabinete de la CDMX

El Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México podría tener algunos ajustes, adelantó el jefe de Gobierno, Martí Batres, debido a que algunos secretarios podrían sumarse al recorrido por el país que inició ayer la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario capitalino descartó en este inicio de su gestión cambios en el equipo de trabajo.

Te puede interesar: Congreso aprueba a Martí Batres como jefe de Gobierno de la CDMX

“Vamos a ver qué se va a hacer en cada uno de los espacios porque hay algunos compañeros, algunas compañeras que van a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en su nueva ruta, en sus nuevas tareas, si sucede eso en algún espacio ya tomaremos alguna decisión, pero viendo globalmente como equipo, es un gran equipo”, declaró.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

El funcionario capitalino informó que será esta semana cuando nombre al nuevo secretario de Gobierno. “En lo que respecta aquí en la ciudad de México todavía no hacemos la designación del secretario de gobierno, esto lo haremos esta semana, mientras tanto está como encargado del despacho Ricardo Ruiz y en tanto tomamos una decisión al respecto”, expuso.

Metrópoli Promete Martí Batres diálogo con la oposición

Por otra parte, respecto a su participación en su primer gabinete de seguridad federal como jefe de gobierno, Batres dio a conocer que le fue muy bien y que incluso recibió una felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me fue muy bien hoy en la mañana en la reunión del gabinete de seguridad federal, el presidente me felicitó, me comentó que había sido una muy buena decisión la del congreso de la ciudad de México y la propuesta que hizo la doctora Claudia Sheinbaum para depositar en mí esta responsabilidad de jefe de gobierno en el lapso que resta del sexenio y aparte comentamos con el presidente algunas de las cuestiones que tienen que ver nuestros temas de la ciudad, de seguridad en la ciudad, pero muy bien, muy contento el presidente y yo también muy contento de ver al presidente en esta reunión, lo voy a estar viendo cada lunes”, indicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, después de la inquietud que han manifestado alcaldes de oposición respecto a cómo será la relación con el nuevo jefe de Gobierno, anunció que convocará a los titulares de las 16 alcaldías a reunión de Cabildo.

Batres dijo que habrá una relación institucional y respetuosa con todos los alcaldes, independientemente del partido político en el que militen. “Yo espero que tengamos buena relación y buen trato".