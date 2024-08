Batres quiere llevar a la Constitución de CDMX el programa de Mejoramiento barrial

A menos de un mes de que concluya la presente legislatura, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó este domingo que enviará una iniciativa para elevar al rango constitucional el programa de Mejoramiento Barrial, que aplicó recientemente en 160 comunidades.

El funcionario hizo el anuncio durante la inauguración de otra Utopía, la Quetzalcóatl Iztapalcalli, la cual dará servicio a los habitantes de los ocho barrios de Iztapalapa y que contará con tres sedes, una puesta en funcionamiento el mes pasado y ahora dos más, una para deportes y la otra es para el sistema de cuidados.

En la Macroplaza Cuitláhuac, el jefe de Gobierno capitalino se encontró con Clara Brugada a quien le entregará el poder local, luego de que su sucesora hizo un recorrido por las instalaciones de otra utopía.

Ante ella, Batres Guadarrama ratificó que aprovechará al máximo el tiempo que le queda al frente de la administración capitalina y por eso cerrará a tambor batiente con inauguraciones y envió de iniciativas de ley al Congreso de la Ciudad de México, entre ellas la referente al Mejoramiento Barrial para que sea un derecho constitucional de los habitantes de pueblos, colonias y barrios.

La otra propuesta que remitirá a los legisladores es en materia de justicia, con el objetivo de poner a la justicia social por encima de cualquier procedimiento no esencial, de tal forma que una legislación secundaria no sea un pretexto para no hacer justicia; y recordó que recientemente planteó topar el cobro de rentas de viviendas en la capital, a fin de que el aumento no sea más que la inflación.

Pasó revista a las leyes que los diputados aprobaron recientemente, como incluir en la Carta Magna Local el servicio de comedores comunitarios; que las unidades habitacionales tengan presupuesto para su mantenimiento; y la nueva Ley de Medio Ambiente, que prohíbe expresamente la privatización del agua en cualquier modalidad.

“Tenemos más cosas para los próximos 60 días, todavía presentaremos más iniciativas, en otras palabras, queremos entregarle a Clara Brugada una ciudad en movimiento y transformación, para que no se pierda el ritmo del cambio y de la lucha”, ofreció Batres Guadarrama.

Clara Brugada, próxima jefa de gobierno de la CDMX, acudió a la inauguración de la Utopía Quetzalcóatl Iztapalcalli. Foto: Romina Solís / El Sol de México

En su oportunidad, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, convocó a personalidades, especialistas, mujeres, hombres, niñas, niños a desatar un proceso de imaginación y creatividad para definir cuáles serían los contenidos de las 100 próximas utopías a construir en las 16 alcaldías capitalinas.

El objetivo es que, mediante un proceso de diagnóstico y planeación participativa, se recuperen los sueños y los anhelos de la comunidad donde van a instalarse, pero también rescatar lo mejor, lo más avanzado en el ejercicio de derechos.

“Así que, vamos a generar un mecanismo para que podamos participar con ideas, ¿qué deben tener de contenidos las Utopías? No se lo vamos a dejar solo a los arquitectos, yo quiero que una mujer diga: “Siempre he soñado con tener tal o cual servicio y eso es lo que queremos”; así que abrimos un proceso de planeación participativa a toda la ciudad para saber qué debemos de tener en las próximas Utopías”, planteó Brugada Molina.

A su vez, Alejandro Encinas, coordinador del equipo de transición de la jefa de Gobierno electa, propuso reivindicar el término Utopía, el cual no solamente comprende la infraestructura social, cultural, deportiva, de prevención médica, de atención y combate a las adicciones, encontrar lugares de relajamiento, encontrar un comedor popular; sino que es un concepto distinto de ciudad, por ello explicó: la Utopía entiende a la ciudad como la ciudad de todas y de todos los ciudadanos, donde todas y todos tenemos el derecho al goce, al disfrute, al aprovechamiento y al bienestar que debe proporcionar la ciudad a todos quienes viven, nacimos o residimos en ella.

Finalmente, Iztapalapa cuenta ahora con 13 Utopías, faltan todavía cinco más por terminarse antes que Aleida Alavez asuma el cargo de alcaldesa.