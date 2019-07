Bicis de Mobike ya no deben estar la próxima semana: Semovi

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, informó a El Sol de México, que las bicicletas de anclaje de Mobike ya no deben estar en las calles de la Ciudad de México a partir de la próxima semana.

Asimismo la Semovi dijo que Mobike no podrá prestar sus servicios, al menos por el periodo 2019-2020.

"Las tienen que quitar. La próxima semana Mobike tendría que quitar sus bicicletas. Entiendo que no es una buena noticia, pero no lo provocamos nosotros", dijo Lajous durante la presentación del proceso de registro para choferes de transporte público y de plataformas digitales en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Foto: Cuartoscuro

Lajous Loaeza insistió en que fue la propia empresa la que provocó su salida de operación ya que, a diferencia de Jump y Dezba, no cumplió en tiempo y forma con el pago de la contraprestación, que en su caso era de seis millones 240 mil pesos para el servicios de dos mil 400 bicicletas. Cabe destacar que era la aplicación que más unidades iba a operar.

“Esto es un procedimiento legal, no es una decisión de la Secretaría, nosotros cuando vimos el resultado del procedimiento donde Mobike era la empresa que más bicicletas tenía, que había hecho la oferta más grande y después había otras dos, una nueva y otra más chiquita, nos pareció un resultado razonable”, contó el Secretario.

El funcionario recordó que en primera instancia, Mobike pidió una prórroga de cinco días para cumplir con el pago, la cual fue concedida porque la Semovi no había entregado la línea de captura para hacer el depósito de la contraprestación. “Después de eso nos notificó una jueza que había un amparo de Mobike para no hacer el pago. La juez les dijo que tenían cinco días más”.

Foto: Cuartoscuro

“Pasaron esos cinco días, nosotros todos los días les habilitamos la línea de captura. Después de esos cinco días no pagaron. Las otras empresas pagaron en el plazo, no nos pidieron ninguna prórroga por las líneas de captura y no judicializaron el proceso. Después nos enteramos a través de un oficio que Mobike pide 90 días de prórroga, después pide siete días”, relató el secretario de Movilidad.

Subrayó que la regulación es el problema, al no estar sujeta a negociación "porque está establecido en la normatividad. Es decir no es la voluntad o no del secretario, nosotros creemos que el procedimiento se hizo bien, creemos que estaba satisfecho Mobike con el resultado considerando que iba a ser la empresa que iba a operar más bicicletas".

Así como informó El Sol de México, la empresa Mobike manifestó a la Secretaría de Movilidad el miércoles que ya contaban con el financiamiento local para poder cubrir el pago de la contraprestación, sin embargo, la Secretaría de Movilidad reiteró que estaban fuera de plazo y por tanto quedaría fuera de operación.

La empresa que dirige en México René Ojeda tendrá que retirar mil 100 unidades con las que operó durante la prueba piloto / Foto: Daniel Hidalgo

En tanto en un plazo de una semana y media, la dependencia publicará el aviso para que las empresas interesadas en participar por las dos mil 400 bicicletas que dejará vacante Mobike lo hagan y se apeguen al mismo procedimiento que ya se realizó, el cual establece la oferta de un monto a pagar por cada bici, partiendo de un mínimo de mil 5 pesos.