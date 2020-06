Bloqueos de policías, taxistas y transportistas se suman a la nueva normalidad

Sin sana distancia, la Ciudad de México vivió lo mismo que ha padecido siempre: bloqueos y protestas ante el descontento y las exigencias de cumplimiento hacia las autoridades de gobierno.

Cerca de 600 trabajadores, adscritos a las policías del Estado de México y de la Ciudad de México, así como a la Fiscalía General de Justicia local, se manifestaron para exigir. entre otras cosas, la liberación de dos de sus compañeros presos por abuso policial durante una marcha.

El contingente policiaco avanzó por 20 de Noviembre para llegar al antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde corearon demandas contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Foto Alejandro Aguilar | El Sol de México

Ella, en respuesta, dijo: "hay resistencia a acabar con los vicios del pasado peor ahí nos vamos a mantener muy firmes porque nosotros queremos una policía sin corrupción, una policía sin abuso policial".

Dejaron el Zócalo para adentrarse hacia Viaducto y Tlalpan, donde bloquearon las calles por casi cinco horas.

Horas antes, el mismo escenario fue visto, pero por parte de los taxistas capitalinos, aunque Claudia Sheinbaum, mencionó que más que una protesta de taxistas se está haciendo un censo para que reciban los apoyos federales.

Foto Alejandro Aguilar | El Sol de México

La mandataria detalló que existe un primer censo y se está haciendo, para aquellos que no pudieron integrarse y estén registrados en la Secretaría de Movilidad.

“Ahí más que una protesta fue este proceso de censar a las personas que van a recibir su apoyo por parte del Gobierno de México y que tienen que ser validados por la Semovi”.

Al comentarle que suman más de 50 días desde que el Gobierno federal anunció ese tipo de apoyos a taxistas, pero que no les han sido entregados, además de que algunas organizaciones comentaron que ya van más de 30 compañeros que han perdido la vida por Covid-19, la mandaría dijo:

“Ya se va a dispersar, primero fue el censo después le llaman por teléfono a cada uno para no cometer ningún error y que no haya un apoyo a una persona que no esté dentro del marco de los apoyos que se están dando”.

Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

Sheinbaum afirmó que en esta semana se liberará el recurso en beneficio de los taxistas de la Ciudad de México.

En general, el gremio transportista fue el que tomó las calles capitalinas. También protestaron en la colonia Roma choferes de aplicaciones privadas para pedir apoyo durante esta contingencia sanitaria y otros más del transporte del Estado de México para demandar el cese de extorsiones.

A su paso por el Periférico, la policía capitalina los bloqueó por lo que tardaron al menos dos horas para desistir de su movimiento.

Con información de Manuel Cosme | El Sol de México

