Blue Demon Jr. se sube al ring político

Como en sus noches de grandes triunfos luchísticos, Blue Demon Junior llegó a la reunión con la dirigencia local de Redes Sociales Progresistas (RSP) enfundado en una máscara impecable, el antifaz plateado resplandecía sobre el color azul oscuro de la capucha.

Ahí estaba, incursionaba en una nueva etapa de su vida, la política, por lo que se le cuestionó ¿Sabes en lo qué te estás metiendo?, la pregunta tomó por sorpresa al gladiador experimentado, fue como si le aplicaran una llave de rendición, pero reaccionó con rapidez y contraatacó con otra interrogante ¿Usted sabe lo qué es la lucha libre?

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Así, dio inicio una entrevista con el hijo de la leyenda azul, que ha logrado forjar su propia historia en los cuadriláteros, pero ahora se sube al ring de la política en donde, como decía don Jesús Reyes Heroles, los amigos son una ficción, pero los enemigos una realidad.

El interrogador respondió “soy aficionado a la lucha libre” y Demon Junior consideró que eso no era suficiente para saber lo que era ese deporte y luego admitió: "Yo desconozco mucho de la política, pero estoy aquí para aprender".

Entonces, afirmó que incursionó en la política para ser la voz de mucha gente que está callada, ser el medio que puede darles voz, para que los volteen a ver y escucharlos; hacer algo por la comunidad, por lo que agregó: "La máscara de Blue Demon es un símbolo nacional y ahora va a ser el estandarte de la voz del que no se escucha”.

La reunión con la dirigencia local de ese partido de corte elbista tuvo lugar en hotel de la colonia Santa María de la Ribera, y luego vino una conferencia con los medios en la que el gladiador se presentó como el coordinador en la alcaldía Gustavo A. Madero, y la actriz Malinally Marín fue nombrada embajadora de la mujer y la familia en la capital del país.

Posteriormente, en una entrevista, el luchador ya con la camisa blanca de las RSP y un pantalón vaquero, dijo que como ciudadano busca ayudar a su comunidad, al barrio y se le recordó que como luchador, en ocasiones se pasó de rudo, por lo que alguien le preguntó ¿En la política hasta dónde vas a llevar la rudeza dentro de la política? y respondió: "Hasta dónde se pueda".

Anunció que su meta es retirarse a mediados de 2023, porque confesó tener 35 años y dejaría de luchar a los 37 y medio, lo cual, opinó, es una edad justa y puede estar sano, aunque tenga sus achaques y lesiones.

Se le preguntó: ¿Entonces la política es tu salida de la lucha libre? Y respondió: "No es mi salida, no es mi salida, Yo creo que es lo que he querido hacer siempre (...)

Ahora tengo muchas ganas de ayudar a la gente, a mi delegación, a mi alcaldía, a mi barrio, a mis amigos, a toda la gente con la que he crecido. La gente que me conoce, que espera algo de mí, ayudarlos también a que tengan algo bueno".

Mientras las arenas de lucha libre reabren sus puertas, el hijo de El Manotas, como era conocido su padre, expresó que se enfocará en lo que está haciendo, que es la política.

De esta manera, Blue Demon Junior tiene frente a sí un reto más en su vida, como el que enfrentó cuando superó, con mucha voluntad y ayuda de sus médicos, el cáncer linfático que lo aquejaba.