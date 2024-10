Brugada asegura que está preparada para gobernar la Ciudad de México

Al declarar que está lista y preparada para asumir el gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina adelantó en su primer día de gestión que aplicará las mejores propuestas de bienestar social e iniciativas de movilidad para construir una ciudad con futuro.

Poco después de las 10:30 horas, la nueva gobernante capitalina salió de su domicilio de la calle Altamirano, caminó apoyada en un bastón hasta el jardín central de San Miguel Teotongo, alcaldía de Iztapalapa, para despedirse y anunciar que en adelante vivirá cerca del Zócalo capitalino para atender bien y desde muy temprano todas las tareas que tendrá.

El recorrido lo hizo acompañado de miembros de su gabinete, de sus animales de compañía y de cientos de personas repartidas a los costados de las calles por las que pasó, quienes soportaron una mañana fría con y una llovizna y todo ello para agradecerle con pancartas y mantas el apoyo que les dio, mientras gritaban “jefa de gobierno, jefa de gobierno, jefa de gobierno” y “sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo”.

La mandataria capitalina manifestó su deseo de llevar adelante un gran gobierno, que sea de territorio, no de escritorio, porque no es lo mismo que al funcionario le entreguen un papelito que él vaya a directamente a ver los problemas

Si bien acudió a despedirse de esa comunidad, en la que vivió desde que tenía 19 años, Brugada Molina prometió que regresará con propuestas alternas para seguir el mejoramiento de la ciudad.

La jefa de gobierno repasó todo lo que aprendió en el tiempo que vivió y luchó en San Miguel Teotongo y otras comunidades de la Sierra de Santa Catarina, como el que ahí los pobladores toman las decisiones en asamblea, las cuales se cumplen y que el interés público y comunitario está por encima de los intereses privados.

Clara Brugada anunció que en adelante vivirá cerca del Zócalo capitalino para atender desde muy temprano todas las tareas del gobierno capitalino. / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Ahora me toca, gracias a ustedes y al pueblo de Iztapalapa, jugar otro rol en la ciudad: la jefatura de gobierno; pero me llevó, me llevó de aquí toda esta experiencia de lucha y me comprometo con ustedes a gobernar bien esta ciudad; no porque hayamos desarrollado una experiencia aquí, en las zonas populares, significa que no tenemos la capacidad de gobernar la ciudad completa”, aclaró Brugada Molina.

La jefa de gobierno expresó que ahora es cuando y llegó el momento de que todo el talento de las décadas de trabajo y de propuestas que desarrolló en San Miguel Teotongo las convierta en las mejores maneras de gobernar la Ciudad de México.

A los asistentes al mitin les expresó que no olvida la falta de agua y que será una de sus prioridades, también la seguridad ciudadana y el bienestar social y para ello emprenderá una administración sensible, que se ponga en los zapatos del pueblo y aseguró que tendrá un equipo transformador, sin burocracia “doy por sentado que no tenemos ningún corrupto en nuestras propuestas porque, justamente, contra ello estamos”.

Agregó que hoy es el inicio de un gobierno que tiene la obligación de destacarse por ser popular, del pueblo y para el pueblo y que proviene de una zona donde hubo transformación y lucha, autogestión, poder popular y no se refirió, precisó, a invasiones y control territorial, porque son los vecinos quienes se juntan ante la problemática existente.

“Y eso es la construcción del cuarto nivel de gobierno que queremos hacer en la ciudad, que el gobierno consulte a la gente cualquier proyecto que se lleve a cabo, que la gente participe, porque, necesitamos que esta ciudad sea una ciudad participativa, la más participativa, porque históricamente la Ciudad de México se ha destacado por ser cuna de los movimientos sociales, por llevar a cabo grandes movilizaciones que transformen la vida de la gente, porque aquí, ante las injusticias, se protege y se lucha y no se deja nada así”, subrayó Brugada Molina.