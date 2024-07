Brugada hereda 2 edificios pendientes de reconstrucción por daños del 19S

La actual administración de la Ciudad de México heredará al gobierno de Clara Brugada dos pendientes de la reconstrucción tras el sismo de 2017. Se tratan de los edificios localizados en Aguascalientes número 12, colonia Roma Sur; y Atlixco 124, colonia Hipódromo Condesa, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los inmuebles en cuestión están en procesos legales por los cuales las autoridades locales no han podido culminar su reconstrucción, a pesar de que en uno de los casos hay ordenamientos judiciales para ello.

El edificio de Aguascalientes 12 luce cuarteado en muchas de sus columnas. Desde afuera es detectable que las dos torres del complejo están ladeadas y, al subir algunas de sus escaleras, las paredes dan cuenta de los daños en toda la estructura.

"Hace mucho comenzamos la lucha, no hay voluntad de las autoridades para darle solución” DAMNIFICADOS DE AGUASCALIENTES 12

A pesar de ello, seis familias aún viven ahí, y otros 70 propietarios de departamentos están a la espera de que el edificio sea reconstruido.

De acuerdo con la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México existe “indefinición” en el tipo de intervención que se requiere para el edificio de nueve pisos, ya que un grupo de vecinos pretende la demolición y reconstrucción (70 propietarios), mientras que otro grupo de condóminos está a favor de la rehabilitación (seis familias que actualmente habitan el inmueble).

En una de las torres, los vecinos que aún habitan el edificio colocaron la copia de un presunto formato de Inspección Post Sísmica, donde señalan que el edificio no requiere derrumbe total o parcial, no tiene hundimientos ni estructuras separadas de la cimentación. Desde 2017, fue uno de los edificios catalogados como de “Alto riesgo”, por lo que no debía ser habitado.

Un documento con fecha del 3 de julio de 2020, firmado por el director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Berrón, señaló que el complejo sufría grave riesgo de colapso, dado el desplome hacia el oriente de 25 centímetros y las múltiples fracturas en columnas.

María de los Ángeles Moreno, vocera oficial del condominio, señaló que, en 2018, 64 vecinos estuvieron a favor de la reconstrucción del edificio, pero en una votación oficial sólo permitieron la firma de 59 personas.

En 2019, seis inquilinos interpusieron un amparo con el fin de impedir la reconstrucción del edificio y actualmente viven ahí, a pesar de los daños en el complejo. Su objetivo es que el inmueble sea rehabilitado, mas no reconstruido.

María de los Ángeles Moreno relató que, en 2020, los propietarios a favor de la demolición y posterior reconstrucción también interpusieron un amparo, con el que consiguieron la suspensión definitiva, para que las autoridades de la Ciudad de México reconstruyeran el condominio, cosa que no ha ocurrido.

Algunos de los firmantes optaron por irse del edificio y actualmente viven en provincia; otros 14 propietarios ya fallecieron.

Otro inmueble dañado por el sismo de 2017 cuya reconstrucción no ha avanzado es el localizado en la calle Atlixco número 124. La Comisión para la Reconstrucción informó que dos quejosos interpusieron un amparo para que el inmueble sea reconstruido sin redensificación.

La redensificación es un mecanismo para incluir más departamentos de los que estaban en la estructura original para luego venderlos y recuperar la inversión de la obra. Como informó El Sol de México en su edición del lunes, este mecanismo no ha resultado atractivo para los capitalinos pues el gobierno apenas ha vendido 23 por ciento de los departamentos redensificados.

Los redensificación vendidos están en zonas cuyos precios oscilan entre los cuatro y hasta los ocho millones de pesos, comparándolos con los espacios ofertados en el portal propiedades.com.

En una reunión de trabajo sostenida en octubre de 2019 entre damnificados de Atlixco 124 y el Gobierno de la Ciudad de México se acordó que la reconstrucción sería realizada por la Fundación Slim sin redensificación, es decir que no habría más departamentos de los que originalmente tenía el edificio.

En marzo del año pasado, la administración local informó que la rehabilitación de este edificio no se realizaría por la Fundación Slim, sino a través de un convenio entre la Comisión para la Reconstrucción y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Portal para la Reconstrucción, el edificio está en proceso de obra; no obstante, en redes sociales hay señalamientos sobre que no hay avances en la reconstrucción del inmueble.

“Y Atlixco 124 sigue sin ser reconstruido con documentos firmados por @Claudiashein nos redujeron el presupuesto y nos pasaron con el INVI y luego?”, publicó la usuaria de X @Guadalu99029865 el 24 de abril de este año.