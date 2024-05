"Brujitas" espantan a los visitantes de Coyoacán: hay al menos una queja diario

La alcaldía Coyoacán recibe, al menos una queja al día por el uso de “brujitas”, un pequeño juego de pirotecnia que desde el 2022 se vende ilegalmente en los jardines Hidalgo y Bicentenario, en el centro de la demarcación.

Luis Serio, director de gobierno de Coyoacán, detalló a El Sol de México que han contabilizado cerca de 70 vendedores ambulantes que no cuentan con permisos y que venden estas cajitas con bolitas rellenas de pólvora, de origen chino, y se comercializan por 20 a 35 pesos.

Una de las acciones del gobierno para inhibir esta práctica ha sido la colocación de mantas con la leyenda “No estás comprando brujitas. Compras un riesgo para tus hijos y para tus perros. Pondremos orden para que disfrutes de tu alcaldía”, no obstante, han sido retiradas en varias ocasiones.

Esta clase de pirotecnia genera chispas y una pequeña explosión / Aracely Martínez / El Sol de México

“Asumimos que estas brujitas entran de contrabando, no son hechas en México, son de China. No tenemos ni un sólo comerciante con permiso para vender brujitas. No existe eso”, comentó el director de gobierno.

Sin embargo, las acciones para erradicar esta práctica no han sido favorables, pues en enero de este año, por medio de un operativo, la alcaldía intentó retirar a los ambulantes de brujitas.

“Hay un grupo de personas que los traen en camionetas. Nuestro exhorto para que abandonen los jardines se hace muy conflictivo. Vender en la calle no es un delito, es una falta administrativa, llega alguien paga la multa y se los lleva”, relató Luis Serio.

Aunque desde 2022 las quejas son constantes, sólo se han recibido formalmente dos denuncias en contra de esta práctica. Debido a ellas la alcaldía ha realizado los operativos.

Sin embargo, el gobierno de Coyoacán, aunque se asume en contra de la venta y quema de brujitas, explica que el retiro de casi 70 ambulantes ha sido imposible, pues están conformados por grupos vulnerables, mujeres, madres solteras, personas de la tercera edad y menores de edad.

Luis Marco vive en la alcaldía Venustiano Carranza y visitó los jardines de Coyoacán para pasear con su pareja y sus mascotas, pero le sorprendió la venta descontrolada de este tipo de pirotecnia.

“No se puede caminar bien por los parques, los niños y sus papás son los que compran y juegan con esto, pero lo avientan a los pies, y es molesto, pueden quemar a alguien porque sacan mucha chispa, y mis mascotas también pueden ser quemadas, pero de inicio ya están asustadas”, comentó Luis.

La alcaldía admitió que se ha visto imposibilitada para retirar a este grupo de ambulantes. “La pirotecnia es materia federal. Queremos tener un manejo de protección civil impecable. Queremos seguridad para los visitantes, ha habido gente que se ha quemado”, enfatizó Luis Serio, director de gobierno.

Coyoacán reconoció que, además de un problema en protección civil, también representa un problema ambiental y de salud, pues la pólvora se queda en la explanada, y puede afectar a aves, ardillas y perros que transitan la zona.