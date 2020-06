Buscan 10 mil familias más unirse al programa de reconstrucción

A pesar de que la crisis sanitaria por la enfermedad Covid-19 ha afectado la economía e incluso la administración de la Ciudad de México anunció la modificación al presupuesto para este año, la reconstrucción no sufrirá ningún cambio y en 2021 todas las familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 regresarán a sus nuevos hogares y con esto finalizará el proyecto para lo que fue creada la comisión que ahora dirige César Cravioto.

Por ahora, se tienen censadas 16 mil familias de viviendas unifamiliares y 380 de edificios, para 2020 se entregarán 8 mil casas y 150 edificios, el resto quedarán listas a finales del próximo año.

Aunque el coronavirus sí provocó que cinco constructoras pararan por 15 días al tener la sospecha de contagio en sus trabajadores, esto no perjudicó las labores pues algunos consorcios se vieron en la necesidad de cambiar completamente las cuadrillas de albañiles.

En entrevista con El Sol de México, el comisionado de la reconstrucción adelantó que están por cerrar la negociación para comprar un terreno de 10 mil metros cuadrados para 300 familias que se deberán de reubicar por estar en zonas de grietas

Para 2020 habrá modificaciones al presupuesto pero el tema de la reconstrucción no tendrá recortes porque es prioritario en esta administración…

Desde que inició la jornada nacional de sana distancia fue claro que el tema de la reconstrucción no se detenía, no hemos ni detenido ni los procesos administrativos, no los procesos técnicos, ni la atención a los damnificados, lo único que no estamos haciendo es tener reuniones presenciales todo lo estamos haciendo a distancia pero seguimos avanzando, de hecho en los últimos 30 días hemos entregado más de 305 viviendas, el viernes entregamo un edificio en la calle Londres, en la alcaldía Cuauhtémoc y así vamos avanzando.

Se dijo que se detenía la producción de cemento, ¿les afectó?

Estuvimos monitoreando con las constructoras si tenían problemas de insumos, de hecho mandamos algunos oficios a proveedores para decirles que no pararan porque la reconstrucción seguía. Hablamos con concreteras, vimos como estaba dándose este asunto, algunos no pararon hubo algunas que sí pararon dos o tres días pero en realidad son procesos muy difíciles de que paren esas máquinas porque era muy costoso y en realidad no tuvimos ningún problema.

El portal de reconstrucción dice que tienen censadas a 12 mil 253, ¿cuántos suman hasta el momento?

Estamos actualizando junto con la Agencia para tener los datos más fidedignos y más actualizados, todos los viernes tenemos una reunión.

Nosotros iniciamos con 11 mil 700 viviendas unifamiliares y 402 edificios, se ha ido moviendo este número, primero porque esas 11 mil 700 hay quienes ya no quisieron el apoyo, pero hay otra cantidad importante, alrededor de 10 mil viviendas unifamiliares más que han solicitado entrar al programa, a esas viviendas les dimos un código bis para cuando terminemos los códigos originales empezaremos a trabajar esos bis. No es que las 10 mil vayan a entrar, se va a hacer primero la revisión con los Directores de Obras (DRO) y si se clasifica como una afectación por el sismo del 2017 se atiende y si no hay afectación del sismo no se atiende

Creo que vamos a terminar atendiendo entre 15 a 16 mil viviendas unifamiliares y en cuanto edificios veo la misma situación, de estos 402 que iniciaron en el primer registro hay algunos que por razones técnicas como de que no son afectaciones del sismo, no se van a atender. Ha habido nuevas peticiones de edificios, entonces vamos a terminar atendiendo alrededor de 380 edificios.

Estaban buscando terrenos para construir las viviendas y reubicar a las familias que viven en zonas de grietas y zonas chinamperas, ¿ya compraron el terreno?

Ya prácticamente se tiene cerrado un acuerdo con los dueños de un terreno, es de 10 mil metros cuadrados, es un terreno que está en los límites de Tláhuac e Iztapalapa. Y vamos a ver otro terreno, que también ya está visto en esa zona. Entonces, si logramos la reubicación con ese terreno de 10 mil metros pues lo hacemos sino pues vamos a tener que comprar también el de 5 mil metros y con eso vamos a responder a esta necesidad. La obra podría iniciar en este año y a mediados del 2021 ya podrían tener sus hogares.

Es un terreno privado y estamos en el proceso del cierre de la negociación del precio, hasta que se concrete daremos la información completa y fue Patrimonio Inmobiliario quien hizo el avalúo.

¿Ya lo hablaron con las familias?

Estamos en eso, estamos haciendo censos de las familias que tendrían que ser reubicadas para tener cerrado el padrón.

Cuando hay un dictamen de reubicación nosotros no le podemos reconstruir a la gente, entonces, si hay gente que no quiere la reubicación tampoco las vamos a desalojar pero quedará plasmado de que están en unas zonas de grietas y que no se les puede reconstruir y bajo su propia responsabilidad.

Hay gente que nos está diciendo “que si no me reubico y aprovecho para salirme de la ciudad” pues lo que nosotros les estamos diciendo que lo que nos cueste la vivienda nosotros se lo podemos dar en recurso líquido para que ellos puedan irse a otro estado de la república o a vivir con algún familiar.

¿Cuántos dictámenes de reubicación tienen y de qué zonas son?

Todavía estamos haciendo la validación pero traemos alrededor de 300 familias. Prácticamente todo es de Iztapalapa, muy poquito de Tláhuac y de Xochimilco pero más que de grietas es porque están en zonas de conservación ecológica y tampoco podemos reponerles en esos mismos terrenos sus viviendas.

Las zonas en las que ya no se podrá reconstruir en Iztapalapa son… estamos hablando de la parte pegada a Tláhuac, que son las colonias La Planta, Cananea y más arriba de este lugar está la otra afectación en Ermita- Zaragoza, la unidad habitacional La Concordia.

En la alcaldía Tláhuac básicamente la colonia Del Mar es en la que ya no se podrá construir y en la zona de conservación de Xochimilco será en algunas zonas cercanas a San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, no quiere decir que todas estén afectadas sólo serán algunas áreas. En esto último, todavía se está buscando junto a la alcaldía el espacio a donde deberán reubicarlas.