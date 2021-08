Buscan replicar la certificación de motociclistas

El modelo de certificaciones para motociclistas, las cuales se otorgan tras aprobar una prueba de manejo y que son indispensables para tramitar las licencias para estos conductores en la Ciudad de México, busca replicarse en el Estado de México e Hidalgo.

En entrevista, el presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi) –la cual colaboró para desarrollar los lineamientos de las certificaciones–, Helios Magallán, reveló que han tenido acercamiento con autoridades y colectivos del Estado de México y de Hidalgo, con el fin de reforzar la ley de movilidad en beneficio de este sector.

Magallán subrayó la necesidad de homologar los requisitos para la obtención de una licencia, pues cualquier esfuerzo que haga la la Ciudad de México se rompe si el Estado de México, de Morelos e Hidalgo no convergen en el mismo sentido, ya que generarían un efecto cucaracha.

“Estamos buscando generar observadores viables que puedan hacer, a través de los estados, dirigir recursos para crear auditorías viales que nos permitan hacer esos cambios y supervisar a los actores que desarrollan infraestructura vial y políticas. En noviembre habrá un congreso internacional, ya tenemos confirmado por parte del gobierno de la Ciudad de México a Andrés Lajous, y estaremos muy pronto por incluir al Estado de México y al de Hidalgo para que puedan exponer estas condiciones y se escuchen esas propuestas de la ciudadanía, para hacer esta triada entre autoridades, ciudadanía y empresa.

“(Replicar las certificaciones implementadas en la Ciudad de México) es uno de los caminos. Buscamos a través de unas capacitaciones lograr que sea obligada para el otorgamiento de licencias para vehículos, pero estos intentos del Gobierno de la Ciudad de México se rompen si el Estado de México, Morelos e Hidalgo no convergen en el mismo sentido, pues hacemos el efecto cucaracha, la gente comienza a correr a aquellos estados en donde no tengan obligaciones. Es una parte que estamos buscando”, dijo Magallán.

El Sol de México cuestionó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre si se busca homologar la certificación de manejo a motociclistas o si sobre algún acercamiento con otra autoridad estatal; sin embargo, la mandataria capitalina se limitó a señalar que están abiertos a la propuesta.

CONTROLES DE VELOCIDAD

El presidente de la Anasevi señaló que faltan estrategias de supervisión en cuanto al control de velocidad en las autopistas y que en ellas se levante una alerta atendida por elementos de la Guardia Nacional.

“También pueden instalarse alcoholímetros y reforzar capacitaciones de primeros auxilios. Y hace falta actualizar protocolos de homologación para realizar rodadas motociclistas, porque hay control y permisos de éstas. Sobre los primeros auxilios, no hay conocimiento, no hay abanderamientos o protección a lesionados; la ciudadanía no sabe qué hacer en caso de accidente. Lo primero es apartar mi vehículo de la vía, y si no es factible, salir del vehículo y de la vía”, dijo.

Puntualizó que es necesario generar espacios para la práctica de velocidad con motocicletas de alta gama; sin embargo, dijo, aún con pistas acondicionadas habrá quien decida acompañarlas con excesos.