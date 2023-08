Cada vez más profesionistas necesitan ayuda por desempleo en CDMX

La cifra de personas con licenciatura, posgrado y maestría que accedió al Seguro de Desempleo aumentó 143 por ciento entre 2021 y 2022, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

Los más recientes informes de evaluación sobre el acceso a este programa indican que en 2021 dos mil 415 profesionistas accedieron al apoyo económico, cifra que subió a cinco mil 871 en 2022.

Las cifras del año pasado, entregadas por la Secretaría de Trabajo al Congreso de la Ciudad de México, el 7 de agosto, muestran que hubo dos mil 720 personas con licenciatura apoyadas, 20 por ciento más que en 2021.

Los beneficiarios con posgrado pasaron de 29 en 2021 a 380 en 2022. En el caso de quienes contaban con maestría, la cifra pasó de 112 a dos mil 771.

El Seguro de Desempleo es un programa social aplicado en la capital del país desde hace 15 años y sin interrupción para crear oportunidades de empleo y, a su vez, mejorar las condiciones laborales en las 16 alcaldías.

Los datos muestran que en el mismo periodo las mujeres profesionistas que solicitaron el apoyo se triplicó, pues pasaron de mil 244 en 2021 a tres mil 626. Una de exbeneficiaria es Alma Delia Orta, quien no conseguía un trabajo relacionado con su carrera: ingeniería química.

En entrevista con El Sol de México dijo que en 2018 pidió el recurso y ya en esa época la mayoría de los solicitantes era profesionista, otra parte de nivel medio superior y eran pocos los de secundaria y primaria.

“Estaba buscando trabajo, porque no tenía la experiencia necesaria y así no contrataban. Me enteré de la oferta que brindaba el gobierno y al final de la ayuda que tuve recibí el empleo”, contó.

Actualmente, hay dos tipos de ayudas: el Seguro de Desempleo, que es un apoyo total de tres mil 112 pesos para un periodo no mayor a tres meses, y el Seguro de Desempleo Activo, en el cual los beneficiarios perciben tres exhibiciones de seis mil pesos cada una.

Marisela Ortiz es otra profesionista que accedió al apoyo gubernamental. Ella vivió durante nueve años en Estados Unidos y a su regreso a la capital del país no tenía los contactos necesarios para trabajar como periodista.

La mujer recordó que, en su caso, el trámite para obtener la ayuda económica sólo tardó una semana, por lo que contó con el dinero para sus gastos básicos.

“La verdad fue muy sencillo, lo obtuve por seis meses y fue muy seguro.

"Cuando yo fui había de todo, gente con profesión y sin ella, a mí me sirvió de mucho, porque después de eso me llamaron de la Secretaría de las Mujeres para tomar unos cursos y pude capacitarme para un negocio propio”, comentó.

Guillermo Juárez contó a este diario que recurrió al seguro después de que salió de una empresa privada en la que laboraba, pues estaba en su proceso su titulación como periodista.

Recordó que cuando él acudía a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, los lunes o los martes, como requerimiento del proceso, se encontró con muchos licenciados. Llegué a pensar que la licenciatura era un símbolo de tener trabajo y no, parecía que, al contrario, había gente que no teníamos chamba y era muy significativo”, añadió.

Guillermo Juárez reconoció la importancia del apoyo para que quienes no tienen un empleo subsistan, pero consideró que hay un problema de fondo en la capital debido al alto número de profesionistas que son beneficiarios del programa.

“Es un recurso público que beneficia a la ciudadanía y yo tengo claro que ayuda para lo elemental, para comer, para que te rinda el finiquito cuando, sí lo hay (...).

"Es curioso, porque es cierto que se ve mucho profesionista y eso habla de que hay un problema de fondo”, mencionó el exbeneficiario.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, las personas con mayor interés en este beneficio son aquellas que tienen entre 30 a 39 años, esto quiere decir que es una población con mayor dificultad para encontrar un empleo a su conveniencia.