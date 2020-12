Califican licitaciones para Chapultepec como ilegales

Las licitaciones que lanzó la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) para rehabilitar el Parque Clausell-Paso del Conejo, el Paseo Memorial del Panteón Dolores y reconvertir las ruinas de El Rollo/Atlantis en el Parque de Cultura Urbana (Parcur) en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, –dadas a conocer por El Sol de México el 1 de diciembre pasado– fueron calificadas de ilegales por el Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora de Chapultepec.

Víctor Juárez, uno de los voceros de este bloque opositor ciudadano, apuntó que con base en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, cualquier intervención mayor que se haga en el Bosque de Chapultepec –como es el caso de las licitaciones que se lanzaron para rehabilitar la tercera sección– debe estar sustentada en el Programa de Manejo, y el que actualmente rige a esa área de valor ambiental data del 17 de noviembre de 2006 y no ha sido actualizado.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

CDMX Proyecto Cultural Chapultepec carece de plan Maestro, acusan

A decir del Frente Ciudadano, en el proyecto del Complejo Cultural Chapultepec no se ha cumplido el camino legal que marca la Ley Ambiental, que implicaría tener terminado y publicado un Plan Maestro del cual derive un Programa de Manejo actualizado que contenga las acciones específicas a ejecutar en el marco del proyecto presidencial. Esto a su vez debería ser sometido a consideración y aprobación del Consejo Rector Ciudadano antes de llevarse a cabo.

Hasta el momento no existe ni el Plan Maestro ni un nuevo Programa de Manejo público y oficial, y en cambio la Secretaría de Obras ya adjudicó un contrato para la construcción de la calzada flotante de Los Pinos y se encuentra en proceso de licitación de los tres proyectos de rehabilitación de la tercera sección, además de que se han adjudicado otros contratos para la realización de estudios y anteproyectos del Complejo Cultural Chapultepec.

“El Programa de Manejo lo debe presentar la Secretaría del Medio Ambiente al Consejo Rector Ciudadano, quien hace las observaciones pertinentes y lo somete a consulta de los interesados para que se conozca con detalle, lo que no ha sucedido en 21 meses, cuánto cuesta una idea, la edificación, en qué tiempo se va a hacer. Este caminito es por lo que se mantienen en ilegalidad las licitaciones como las que han descubierto los medios”, subrayó Juárez.

Foto Omar Flores | El Sol de México

➡️ Aprueba Senado que aumento al salario mínimo no sea menor a inflación

Se brincan al Consejo

CDMX Cierran ventanillas de trámites vehiculares en CDMX pero sí podrás verificar

El Consejo Rector del Bosque de Chapultepec se creó el 4 de agosto de 2002 cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno y la hoy mandataria capitalina se desempeñaba como secretaria del Medio Ambiente. En el decreto de creación se lee que entre las funciones de este consejo está la de “opinar sobre el programa emergente de recuperación, los programas anuales de trabajo y la aplicación de recursos públicos y privados para el Bosque.

También la de “aprobar en coordinación con la autoridad responsable el Programa de Manejo del Bosque, así como revisar y participar en los proyectos de normas y reglamentos que afecten el funcionamiento del Bosque”, sin embargo, pese a que no se ha actualizado el Programa de Manejo aplicable al Bosque de Chapultepec, ya se han licitado obras mayores que modificarán el funcionamiento de este espacio.

Al respecto, Víctor Juárez insistió en que las licitaciones para la tercera sección son ilegales ya que a la fecha no existe el Plan Maestro oficial para el Complejo Cultural Chapultepec y en consecuencia no se ha hecho oficial tampoco la actualización o elaboración de un nuevo Programa de Manejo para el Bosque. Por ello cuestionó “por qué se hacen licitaciones sobre un Programa de Manejo que todavía no está aprobado”.