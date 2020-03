Caminaremos junto a familias para dar justicia: Sayuri Herrera, nueva fiscal contra feminicidios

“La nueva Fiscalía Especializada en atención a Feminicidios anunciada para la Ciudad de México no debe ser a modo sino una agencia que camine junto a las familias y le dé justicia a las víctimas”, garantizó Sayuri Herrera, quien hoy fue designada como la nueva fiscal especializada en feminicidios

En entrevista con El Sol de México, días antes de su designación como fiscal, explicó que es necesario sentar las bases para que se pueda investigar con debida diligencia pero de no ser así presentará su renuncia pues ser la Fiscal no es un puesto incondicional ya que hay un objetivo que es que las madres, la familia y las víctimas puedan encontrar justicia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió la primera Fiscalía Especializada en Feminicidios, Sayuri adelantó que no será una incondicional del gobierno sino al contrario pues estará del lado de las víctimas.

Herrera pertenece a la organización Justicia Pro Persona, una de las redes que trabaja coordinadamente con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.

Sayuri junto a su organización lograron una sentencia contra el feminicida de Lesvy Berlín, mujer universitaria que en un principio fue revictimizada por la entonces Procuraduría (hoy Fiscalía) y el Instituto Forense capitalino al señalarla como una muerte por suicidio y se logró demostrar que no.

Aunque no es un requisito haber trabajado con víctimas, Sayuri explicó que su aspiración por ser la titular nació porque sabe lo que significa procurar la justicia para ellas, y sabe hacer una defensa integral y adecuada que necesitan las familias.

Dijo ser muy cercana con las colectivas feministas y con organizaciones civiles, y entiende claramente que es lo que les duele pues le ha tocado estar en el Ministerio Público solicitando diligencias y que estas no se hagan. "Que nos digan incluso que nuestro trabajo es paja, que nuestro trabajo no sirve o que tengamos que estar de manera cotidiana en las Fiscalías para que realmente se hagan las diligencias que pedimos, me parece que es una posición estratégica para las familias y considero que esta relación que hay con las organizaciones y colectivos no se pierdan, esa es la razón por la que aspiro”.

Previo a su designación al frente de esta Fiscalía este diario la consultó sobre su postulación. Agregó que si las condiciones que se necesitan de parte de las autoridades para que pueda trabajar no son las idóneas no continuaría de ser electa.

Es licenciada y maestra en Derecho, tiene una licenciatura en psicología y una maestría en Derechos Humanos, “¿cuál es la importancia de que tengan capacidad a parte de académica?”, se le preguntó.

“Es muy importante porque lo que he visto en general es que las autoridades son indolentes, no hay empatía con las víctimas.

“Cuando estudié derecho y psicología me decían por qué estudié psicología si ya habías estudiado Derecho y a mí me parecía importante para defensa de derechos humanos tener esta formación que se articuló con el trabajo directo con las familias.

“Esas familias me las imagino como parte cotidiana con quienes vamos a estar ahí, de madres que deben tener acceso a sus carpetas de investigación. Incluso no sólo con las carpetas sino también con observadores ciudadanas que puedan estar al pendiente de que se haga el trabajo porque muchas veces esa es la tarea de nosotras como defensoras”, explicó Herrera.Cuestionada sobre la atención de los casos en donde 68 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante 2019 en Ciudad de México, informó que serán atendidos de manera inmediata.

“Los casos de feminicidio que se están dando se deben atender de manera inmediata, no puede ser posible que las familias esperen a veces un año para que sus investigaciones sean judicializadas, ahora en la agencia que está acompañando a víctimas de feminicidio pues no son más de 10 Ministerios Públicos adscritos, hay una sobrecarga de trabajo para estas personas, además no hay el conocimiento con perspectiva de género, perspectiva psicosocial, perspectiva de derechos humanos y además un rezago importante.

“Estoy segura que en muchas de las carpetas que hay ahora en esa agencia que han sido enviadas al archivo y a la reserva por supuestas falta de pruebas son susceptible de judicializarse, entonces creo que es un doble reto porque implica atender los casos que están ocurriendo ahora pero también los que se dieron en años anteriores, revisarlos para saber si esas familias pueden alcanzar justicia y es así tratar de judicializarlos”, afirmó.

Herrera consideró previo a su designación que esta Fiscalía para la investigación del delito de femicidio debe tener una sede más céntrica porque actualmente está en Azcapotzalco, pues no importa en qué zona de la Ciudad de México ocurre el feminicidio, las familias tienen que trasladarse a Azcapotzalco para que se investigue.

Su plan de trabajo lo realizó junto a las organizaciones de la sociedad civil, como Justicia Pro Persona. En conjunto recibieron propuestas de activistas, colectivas y mamás, el cual está dividido en cuatro ejes como acompañamiento psicosocial, refiriéndose a que las madres necesitan acompañamiento por ejemplo para las audiencias, y contratar personal con perfil adecuado.

"Esto debe ser en un periodo corto y muy concreto se pueda resolver, no tenemos tiempo que esperar, de hecho a la organización que yo pertenezco promovimos la alerta por violencia de género para la Ciudad de México en el mecanismo federal, estaría insistiendo en que esa alerta se active", mencionó.