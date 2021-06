Campaña de desprestigio contra Morena influyó en estas elecciones: Sheinbaum

La pérdida de al menos 9 alcaldías en la Ciudad de México por parte de los candidatos de Morena obedece a una campaña de desprestigio que ese partido sufrió desde hace varios meses atrás, consideró la jefa de Gobierno, Claudia Sheibaum Pardo.

“En el caso de la Ciudad de México coincido con lo que dijo el Presidente de la República, en los últimos meses, meses ya desde hace rato, hubo una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde a nosotros es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación fundamental para nuestro país, seguir concientizando y desde el Gobierno seguir trabajando como lo hemos hecho todos los días, seguir mejorando y seguir con los proyectos que nos planteamos para la Ciudad”.

Al preguntarle si los resultados de los comicios electorales fueron el resultado de su gobierno o de la administración de las alcaldías, la mandataria reiteró que se trató de una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representan y tuvo eco en algunos sectores de la ciudadanía.

Sin embargo aclaró, “hay una gran aceptación de muchas cosas de las que hemos hecho en la Ciudad de México, quiero decir también que no va a regresar la corrupción a la Ciudad eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la Ciudad y vamos a seguir trabajando siempre cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargos públicos”.

Al preguntarle porqué hacer énfasis en la corrupción y si los que ganaron son parte de ese problema que su administración ha comentado desde que llegó al cargo, la funcionaria respondió: “pues nada más hay que revisar la historia de estos partidos y por eso decimos que no va a regresar la corrupción a la Ciudad y vamos a estar atentos a ello”.

Al cuestionarle si no considera que hubo un voto de castigo en estas elecciones debido al desplome de la Línea 12 del Metro y el mantener en el cargo a la directora, Florencia Serranía, la mandataria insistió en que se trató de una campaña de desprestigio en contra de lo que Morena representa.

“Espero que sea la próxima semana, viene ya un primer dictamen de la empresa que fue contratada para hacer el análisis de lo que pasó con la caída de la trabe en la Línea 12 del Metro, y en el momento en que venga este dictamen, esta primera parte, se va a dar a conocer toda la verdad”.

La mandataria adelantó que harán todo un portal de transparencia de la Línea 12, de muchos documentos que existen sobre esa línea para que estén a disposición de la ciudadanía.

“Pero sí es importante esperar al dictamen y conocer la razón del desplome de la trabe y esperar a los expertos para que lo determinen y lo que va a seguir hacia el arreglo de la línea 12, conocer la verdad y no va a haber impunidad ni carpetazo, yo considero que más bien fue esta campaña que hubo contra el movimiento y lo que nos corresponde es seguir con nuestro trabajo”.

Al comentarle que desde 1997 no se había dado el caso de que la derecha tuvieran tantos espacios de poder en la Ciudad de México pues la gran mayoría de los candidatos de esa alianza son del PAN, la funcionaria dijo:

“No lo consideró así repito hubo está trabajando campaña que influyó en muchos de los sectores y lo que nos corresponde es seguir haciendo nuestro trabajo e informar lo que es una ciudad de derechos”.

Sheinbaum Pardo dijo que el domingo pasado transcurrió con tranquilidad la jornada electoral, “me da mucho gusto que nuestro movimiento haya ganado la gran mayoría de las gubernaturas de nuestro país y también haya alcanzado la mayoría en el Congreso Federal, es algo fundamental y además felicito a quienes obtuvieron este triunfo”, concluyó.

