Candidatos a la jefatura de gobierno presentan propuestas a Canacintra

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación escuchó las propuestas de los candidatos a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, Mariana Boy y Mikel Arriola donde los temas centrales fueron la industrialización, tecnología, crisis del agua, movilidad, Mipyme, desigualdad y seguridad.





Enrique Guillen Mondragón, presidente nacional de Canacintra declaró que era fundamental conocer a fondo la visión de cada aspirante en los sectores productivos de la capital, como el uso del suelo industrial, impulso económico y la mejora regulatoria, con el objetivo de mantener a la Ciudad de México a la vanguardia.

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social), Claudia Sheinbaum, se encargó de abrir el encuentro con los industriales donde se comprometió a analizar la verificación vehicular, el pago de publicidad de las empresas, retomar el control de seguridad, acabar con la desigualdad en las delegaciones, atacar la crisis del agua con un método innovador y con conocimiento.





Expuso que no se puede pensar en industrializar la ciudad sino se cambia la manera en que opera el transporte público y privado, y el desarrollo económico no puede seguir sustentado en la combustión, y que el tipo de industria que se requiere es el uso de las energías renovables, tanto en el consumo como en la propia producción de ello, y el procesamiento de los residuos sólidos no debe ser la quema de basura sino al reciclamiento, esto generará ganancias y beneficios ambientales.





Alejandra Barrales, candidata de la alianza Por la CDMX al Frente prometió invertir por lo menos 3 mil millones de pesos anuales, y uno de sus ejes es coordinarse con los estados vecinos para trabajar el tema de la movilidad y los servicios médicos porque tendrá que haber corresponsabilidad de los gobiernos.





Creará un consejo metropolitano y permitirá tome decisiones sin cálculo político, los integrantes serán con perfil académico.





Acabará con la desigualdad de la ciudad, pues en el poniente de la tienen acceso a servicios, pero en el oriente ocurre todo lo contrario a pesar que ahí está la mayoría de la población.





Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista, se comprometió a satisfacer las demandas sociales y económicas con visión metropolitana, y con perspectiva de desarrollo sustentable e integral para el crecimiento económico.





Generará que los trámites administrativos sean más eficientes, utilizando la tecnología para que todo se solicite vía internet para acabar con la burocratización haciendo cumplir la Ley de Mejora Regulatoria.





Su administración se basará en un Estado de derecho fuerte, con sistema sólido, y garantizará el cumplimiento de los contratos.

Mikel Arriola, candidato del PRI aseguró que instalará C4 en todas las delegaciones, y vinculará la red de cámaras desde aplicaciones de teléfonos inteligentes, así como la creación de una Procuraduría de la Mujer.









Además construirá 200 kilómetros de nueva ciclovías, 100 kilómetros de metros, tres trenes suburbanos, un periférico exterior de 70 kilómetros de carretera con una inversión de 120 mil millones.