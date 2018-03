Candidatos harían mal en no hablar sobre la reconstrucción de la CDMX: Mancera

Este día Miguel Ángel Mancera manifestó que "los candidatos a la Jefatura de Gobierno harían mal si no hablaran sobre la reconstrucción de la ciudad en sus temas para los debates de campaña".

Durante la entrega de vales para la recuperación económica de las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del año pasado, el Jefe de Gobierno aseguró que la reconstrucción es uno de los principales temas que deberían debatirse.

“De eso vamos a escuchar muchas cosas, mal harían de no plantearlo así; todo eso es político, es normal. Me parece que es importante la reconstrucción; no es si quieran o no tenerla como tema de campaña, pero es algo que está presente en la ciudad”.

Foto: Daniel Hidalgo Salinas

Por otro lado, reiteró que los recursos destinados para emergencias como las del sismo del 19 de septiembre no son suficientes pero dio a conocer que hasta la fecha, se han otorgado alrededor de 70 millones de pesos.

“El FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) es insuficiente para una tragedia como esta; es un mecanismo de apoyo para la emergencia inmediata, la recuperación inicial, pero una reestructuración, como la que requiere la ciudad, necesita de más fondos, de mayor apoyo”.

Finalmente, aseguró que la actuación del Gobierno de la ciudad ha sido generar las condiciones para que se vuelva a la normalidad lo más rápido posible y afirmó que la capital ha tenido reconocimiento internacional tras dicha situación.

/afa