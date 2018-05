Candidatos privilegian guerra sucia en segundo #DebateChilango

Empujados por los moderadores, Ricardo Raphael e Irma Pérez Lince, los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México coincidieron anoche en aceptar que se necesita que la administración local maneje la educación de los capitalinos y ya no lo haga la Federación.

Los siete aspirantes a dicho cargo se enfrentaron en un segundo debate y antes de entrar en él, el priísta Mikel Arriola anticipó que haría denuncias importantes.

CDMX

Tras una entrada tersa, en la que todos los participantes hablaron de sus propuestas económicas y lanzaron sus planes para obtener los recursos a fin de respaldarlas, vinieron los ataques.

Nuevamente el fantasma de la tragedia del colegio Rébsamen pesó en el ambiente en contra de Claudia Sheinbaum, quien tachó de vileza que se usara ese caso para hacer política.

Salvo Marco Rascón, que evitó aludir ese asunto, los demás acusaron a la morenista del colapso del edificio escolar y argumentaron que era una demanda de justicia de los familiares de quienes murieron por algo que, alegaron, la candidata de Juntos Hacemos Historia pudo evitar desde la jefatura delegacional de Tlalpan.

La primera en abordar el caso fue la perredista Alejandra Barrales, quien dio voz a uno de los familiares de las víctimas, cuando puso al aire la grabación de Alejandro Jurado, uno de los padres del Colegio Rébsamen, quien perdió a su hija el 19 de septiembre del año pasado y en la que reclamó justicia a Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Purificación Carpinteyro, aspirante del Partido Nueva Alianza, puntualizó que no se hacía uso político de esa tragedia, que la abanderada de la coalición de Juntos Haremos Historia lo pudo haber evitado, pero en lugar de acudir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) prefirió lanzar su candidatura.

Mikel Arriola perdió su enfrentamiento con Alejandra Barrales, a quien le pidió informar sobre un edificio en Rubén Darío 225, a lo que la perredista lo retó a demostrar que si era propietaria de dicho inmueble ella renunciaría a su aspiración, pero que si no, él debería abandonar la contienda.

CDMX La respuesta fue contundente “yo no tengo un suegro que me mantenga” y que Arriola no aceptaba que una mujer salga adelante por sí misma.



Otra denuncia del priísta fue que Claudia Sheinbaum, como funcionaria a cargo de la construcción de los segundos pisos del Periférico, edificó el Puente de los Poetas en 2003, en 26 mil millones de pesos, cuando pudo hacerlo sólo con dos mil 400 millones de pesos. Y al abordar el caso de la tragedia del Colegio Rébsamen, dijo que metería a la cárcel a “ya sabes quién” por corrupta.

La respuesta de Sheinbaum fue calificar mentiroso a Arriola y al cerrar el debate dijo entender los ataques de sus adversarios, porque iba 20 puntos arriba en las encuestas.

Educación

Los aspirantes coincidieron en que el gobierno local debe llevar la educación de los capitalinos