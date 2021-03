Capitalinos pidieron más pipas en año pandémico

Las solicitudes para obtener una pipa de agua o arreglar fugas de agua potable aumentaron 15 por ciento durante el primer año de la pandemia por Covid-19 en la Ciudad de México.

Los capitalinos que en sus hogares no tienen suministro de agua o que en sus colonias detectan fugas, pueden solicitar a través del Sistema Único de Atención Ciudadana, conocido como SUAC, el envío de un carro tanque o la reparación del problema. Ahí se decide quién atiende, si la alcaldía o el gobierno central.

Del 1 de marzo de 2020 al 21 de marzo del 2021, la Ciudad de México acumuló 59 mil 526 peticiones contra 51 mil 761 que se registraron en el mismo periodo, pero de un año anterior.

Además de este aumento, también se acumulan las peticiones que aún no reciben respuesta. De las más de 59 mil, aún están pendientes 24 mil 732.

Azcapotzalco es la alcaldía que encabeza la lista de solicitudes con 10 mil 403. “Nosotros continuamos apoyando con el envío de pipas. Solicita una pipa en la plataforma del SUAC”, pidió el alcalde Vidal Llerenas justo en marzo del año pasado.

A través del tablero público del SUAC se puede acceder a cada uno de los reportes realizados. Por ejemplo, un vecino de la colonia Ampliación Petrolera pidió una pipa el 27 de marzo de 2020, pero se la enviaron dos semanas después. “Se atendió reporte de solicitud de pipa, nos comunicamos con el usuario y comentó que ya no requería la pipa porque ya contaban con suministro por la red”, fue la respuesa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Gustavo A. Madero acumula siete mil 987 peticiones de atención, le sigue Álvaro Obregón con siete mil 649, Iztacalco con cinco mil 418 y Tlalpan con cuatro mil 25. Luego Coyoacán con tres mil 973, Cuauhtémoc con tres mil 888, Miguel Hidalgo tres mil 154 y Xochimilco tres mil 35.

Los habitantes de Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Cuajimalpa son quienes menos ayuda solicitan a través de este sistema. Entre estas seis alcaldías se acumulan cinco mil 624 peticiones.

IZTAPALAPA SIN AGUA

La alcaldía que históricamente ha reportado problemas de agua, se posicionó en el lugar 12 a nivel ciudad. Sin embargo, sus habitantes consideran que este ranking se debe a que ellos ya dominan las técnicas para solicitar una pipa.

En el predio Las Minas, dentro de la colonia San Miguel, llegan tres de ellas al día para dotar de agua a un aproximado de 40 hogares. Los conductores de los carros tanque conocen la ruta pues la visitan a diario.

Consultadas por El Sol de México, las familias del predio aseguran que dentro de su rutina diaria está obligada una llamada directa a la alcaldía para que les surta la pipa, es decir, no recurren al SUAC que únicamente está disponible vía web.

Cuando el agua llena sus tambos, la ocupan para lavar la ropa y los trastes. Si se trata de bañarse, comparten una cubeta de 19 litros para tres personas.

Pero si ellos no marcan, las pipas no llegan, aún cuando es una de las colonias que no cuentan con suministro constante.

Por lo general, la petición tarda un día en atenderse, mientras que en el sistema SUAC hay reportes que esperaron poco más de dos semanas.