Carece la ciudad de Programa de Protección a menores

Detrás del caso de Fátima Cecilia, la niña de siete años que fue raptada, torturada y asesinada al sur de la Ciudad de México la semana pasada subyace la falta de una estrategia para la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

El Programa de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, deberías estar ya disponible para conocimiento público, pero a la fecha no es así. El documento no ha sido publicado, cuando esto debió haberse hecho, por ley, desde diciembre de 2016.

Justicia Investigan a 12 empleados de la FGJ por caso Fátima

Sin embargo, en la presente administración se tuvo otra sesión de instalación del SIPINNA en febrero del año pasado, por lo que el plazo de 120 días hábiles, más una prórroga de 90, dejaría al Sistema en condiciones de emitir el Programa en las próximas semanas. Este diario pudo conocer que de hecho ya se trabaja sobre el anteproyecto.

De acuerdo con los artículos 124 y 125 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se trata del documento que deberá contener las estrategias, políticas, objetivos, metas y líneas de acción en el cuidado de la niñez de la capital.

“El programa deberá incluir líneas estratégicas específicas sobre las medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condición o situación de vulnerabilidad”, se lee.

Como lo divulgó el Sistema de Integración Familiar (DIF CDMX), un expediente de 2015 advirtió una situación de maltrato en su núcleo familiar, pero tras atenciones, en noviembre de 2016 se cerró el expediente.

“No hay agenda”

Para el presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, Guillermo Lerdo de Tejada, el feminicidio de Fátima es reflejo de una grave descomposición social que tiene múltiples factores, entre ellos el machismo y décadas de violencia, marginación y pobreza.

Pero ante este complejo contexto social, que supone riesgos de todo tipo para los menores, criticó que las autoridades ponen en práctica medidas paliativas, de corto plazo que no protegen de manera integral a niñas, niños y adolescentes, y no hay todavía un Programa de Protección Integral.

En ese sentido subrayó que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), instalado en junio de 2016, “no puede ser órgano para la fotografía, para hacerse cada seis meses, tomarse un café y hacer un evento”.

Por el contrario, es ahí donde deberían estarse analizando y dando seguimiento a casos como el de Fátima y miles otros casos de maltrato y violencia en contra de los menores que ocurren en la Ciudad de México.

En México, se han registrado 334 casos de feminicidio en menores de entre los 0 a los 17 años de edad, entre septiembre de 2015 a septiembre de 2019 por lo que se requiere una atención firme y clara del Estado para evitar que más niñas sigan muriendo, sostuvo la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).

CDMX Godoy confirma que Fátima fue abusada sexualmente

En entrevista con El Sol de México, Martín Pérez García, director ejecutivo de la REDIM, refirió que también la población de 0 a 17 años, hasta abril de 2018, se tenían reportadas como desaparecidas 6 mil 614 menores.

Sobre esto, el diputado Lerdo de Tejada comentó que “el SIPINNA tiene que ser un órgano de coordinación de todas las instancias para estar analizando qué está pasando en materia de niñez. Con la Secretaría de Educación, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, aquí es donde se tendrían que estar dando estos análisis y proponiéndose políticas públicas y no lo veo”.

En el portal de internet del SIPINNA no se encontraron las actas de las sesiones que se celebraron el año pasado, no hay datos sobre qué cantidad de recursos se asignaron al Sistema para este año, ni tampoco se mencionada nada sobre el Programa Integral de Protección.

Y enfatizó: “pareciera que el SIPINNA está parado, no hay realmente una agenda, un trabajo permanente y lo que no vemos son políticas públicas para atender los problemas estructurales. Hoy no hay todavía un Programa que aterrice la Ley, de atención a la niñez.

Al respecto recordó que “el Programa lo debió de haber emitido el SIPINNA a cargo del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y no se emitió. Ya va más de un año de esta administración y todavía no tenemos un Programa. La ley es un conjunto de aspiraciones y reglas, pero en el SIPINNA se tienen que aterrizar las estrategias y no lo veo así”, complementó.

Contra corriente

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez admitió que el DIF CDMX trabaja a contra corriente, con rezago en recursos materiales y humanos que hacen más compleja la atención de los casos que le llegan.

En una revisión a la nómina del cuarto trimestre del 2019, se encontró que en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia laboran 117 trabajadores y trabajadoras sociales y solamente 17 psicólogas y psicólogos clínicos.

“Estamos todavía lejos de tener instituciones que estén a la altura de las necesidades de la niñez en la capital. Tienen serias carencias en términos de recursos humanos, de estrategia, de programas, todavía están precarias. El caso de Fátima nos muestra la tarea titánica que todavía tenemos, las carencias y las fallas que todavía hay instituciones”, dijo al respecto.

CDMX Con una llamada se activará protocolo de búsqueda de menores

Por su parte el director de la REDIM apuntó que México se está enfrentando a que las áreas de investigación y de procuración de justicia se colapsen por tantos casos de homicidios y de feminicidios, porque “no hay capacidad instalada, no hay recursos y personal suficiente para hacer todos los peritajes necesarios y todas las investigaciones, por lo que la gran mayoría se traduce en impunidad”.