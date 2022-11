Caso Ariadna Fernanda: la joven desapareció en la Condesa y fue encontrada muerta en Tepoztlán

Ariadna Fernanda López Díaz, una joven de 27 años, salió de su casa el pasado fin de semana con sus amigos, pero nunca regresó y fue encontrada muerta dos días después en Tepoztlán, Morelos.

El caso de la joven ha causado conmoción e indignación en la población pues trae el recuerdo de lo que pasó con Debanhi Escobar, la cual pese a salir con amigos, terminó sola y posteriormente fue hallada muerta.

Hasta el momento hay varias versiones sobre lo que le ocurrió a Ariadna Fernanda y hacemos un reecuentro del caso para que conozcas los detalles.

¿Qué le pasó a Ariadna Fernanda López?

Hay varias versiones sobre lo que le pasó a Ariadna Fernanda. En entrevista para Foro TV una de sus amigas más cercanas, que se identificó con el nombre de Natalia Armendáriz, desmintió que la joven fuera vista por última vez subiéndose a un taxi. Su amiga dijo que Ari estuvo en un bar, pero que después se fue con tres de sus amigos a un departamento en la Condesa y que aquí fue la última vez que se supo de ella.

Tras haber sido reportada como desaparecida, una pareja de ciclistas la encontró a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en una desviación hacia Tepoztlán, Morelos, con signos de violencia.

Los deportistas compartieron el hallazgo del cuerpo por medio de sus redes sociales, donde publicaron fotografías de algunas partes de su cuerpo con algunos tatuajes y señas particulares con el objetivo de que fuera reconocida por sus familiares.

"Apoyemos para que su familia la encuentre.

El día de ayer rodaba en bicicleta con una amiga desde CDMX hasta Tepoztlán. Pasando la pera tomamos la desviación a Tepoztlán y un kilómetro antes de la caseta paramos a hidratar y ahí hallamos el cuerpo de una chica de unos 25 años, de 1.60 mts aprox, cómo se puede apreciar en las fotos tiene varios tatuajes y accesorios que pueden ayudar en la identificación. Ayúdenme compartiendo por favor, quiero saber si su familia ya le localizó luego de hablamos a los servicios de emergencia y llegaron al lugar, pero obviamente no confío en las autoridades y dudo que hagan bien su trabajo y no quiero que ella termine en una fosa común.

Las fotos han sido recortadas por respeto a la chica y las he tomado precisamente con la única intención de ayudar a su familia a qué den con ella", es lo que dice el post de Facebook.

¿De qué murió Ariadna Fernanda?

Finalmente, la familia reconoció el cuerpo de la joven y según su amiga Natalia, el reporte del forense determinó que su muerte fue por 'ahogamiento con su propia saliva' y señaló que el cuerpo de la chica no presentaba ninguna marca de violencia.

Lo anterior, discrepa totalmente con lo que ella y la familia de Ari vieron en un principio cuando les enseñaron las primeras fotos de la joven y posteriormente, cuando identificaron el cuerpo.

Otra versión indica que Ari salió de un bar y tras subir a un Taxi desapareció y no se supo de ella hasta que fue encontrada muerta en Tepoztlán.

Exigen justicia para Ariadna Fernanda

Las reacciones por el caso han causado indignación entre la ciudadanía, donde colectivos feministas exigen justicia para que se esclarezcan los hechos.

Andrea Acevedo García, del colectivo Divulvadoras, se pronunció al respecto y señaló como los feminicidios han ido en aumento.

"En lugar de disminuir los feminicidios continúan a la alza, esto quiere decir que los esfuerzos que se hacen a nivel gubernamental no están siendo suficientes", dijo la joven.

El colectivo también señaló que no ha bastado que en Morelos se tenga una alerta por violencia de género en 8 municipios y tampoco que haya una serie de organismos para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que los feminicidios siguen repuntando.

“La postura de nosotras es hacer un llamado a las autoridades para revisar por qué no están funcionando estos mecanismos, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que van a cambiar, para que realmente los feminicidios disminuyan”.

Acevedo García indicó que, de acuerdo a la base de datos que tienen en el colectivo, en lo que va de 2022 son 82 feminicidios los que se han suscitado en la entidad, mientras que a nivel federal pasó de nueve feminicidios diarios a diez, lo que es preocupante y debe ser atendido por las autoridades. Las edades de las mujeres víctimas de este delito, mayormente se encuentran en un rango entre los 20 a 35 años, aunque también hay personas de la tercera edad y niñas.

De igual forma la integrante de Divulvadoras, señaló que los ministerios públicos deben atender lo que ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que todo asesinato de una mujer debe ser investigado de primera instancia como un feminicidio, lo cual, aseveró ha sido al revés, primero lo catalogan como un homicidio perdiendo de vista quizá algunos indicios indicadores de que puede ser un feminicidio por alguna razón de odio.

Agregó que es responsabilidad del estado hacer el cruce de información entre el delito de feminicidio, mujeres desaparecidas y trata de personas.

“Son temas íntimamente relacionados y no pueden tratarse de manera separada para dar resultados más efectivos. Si no sabemos cuál es el origen de los feminicidios no podemos saber por dónde prevenir, habrá quienes son desaparecidas con fines de explotación sexual, pero también quienes son desaparecidas y asesinadas por la propia pareja y les esconde; entonces todo este tipo de información son situaciones que el estado no debe perder de vista. No se hace este cruce de información, al menos de manera visible o pública como debería de ser”.

