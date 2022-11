Restos de Ariadna Fernanda ya reposan en el panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa

En un ambiente de dolor y tristeza, amigos y familiares de Ariadna Fernanda, la joven de 27 años que fue encontrada sin vida en Morelos, le dieron el último adiós en el panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa.

El 30 de octubre, Ariadna salió con unos amigos a un bar en la colonia Condesa en la Ciudad de México; un día después, su cuerpo fue encontrado por dos ciclistas sobre la carretera La Pera-Cuautla, a la altura del municipio de Tepoztlán.

Entre decenas de arreglos florales con girasoles, la flor preferida de "Ari", el cuerpo de la también madre de un niño de siete años fue velado en la capilla 2 de la funeraria Grossman, ubicada en la colonia Doctores, rodeado de sus seres queridos.

Este sábado, antes de partir al panteón, Valeria, sobrina de Aridna Fernanda, pronunció un sentido mensaje para exigir justicia y se esclarezca el caso:

"Se llevaron mis sueños. Hoy la gente que me ama, no pensé que fuera tanta, alza la voz por mí porque yo ya no puedo. No quiero permanecer en una lista más de feminicidios en el olvido y sin justicia. Me encantaba disfrutar la vida hasta que me la arrebataron. Yo solo sé que compartí con mis amigos en un departamento, un 30 de octubre en la colonia Roma. Al día siguiente, unas personas que pasaron debajo de un puente en la carretera Cuautla, me encontraron sin vida, tirada y olvidada como si fuera cualquier cosa. Ya no supe qué pasó, pues mis ojos ya los había cerrado y mi luz apagado".

En punto de las 13:05 horas, la camioneta color negro en la que fue subido el féretro, partió hacia el cementerio.

Tres coronas de flores, una de ellas hecha con flores de cempasúchil, iban atadas al toldo del vehículo, el cual salió del la funeraria para tomar calzada de Tlalpan rumbo a su destino final.

Inicia la caravana fúnebre de Ariadna Fernanda Foto/Raúl Hernández

Ayer, la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la CDMX realizó su propia autopsia al cuerpo de la joven, con el fin de corroborar que su muerte fue por congestión alcohólica, como lo reveló la necropsia que le fue realizada por peritos y el médico legista de la Fiscalía de Morelos.

La joven de 27 años no presentaba pruebas de violencia física ni sexual, tampoco había presencia de drogas, dijo en conferencia Uriel Carmona, fiscal de esa entidad.

Las personas que estuvieron con ella refirieron que no se dieron cuenta del momento en que Ariadna se fue del lugar donde se encontraban y desconocen si tomó o no un taxi.

Esta semana, al caso de Ariadna Fernanda se sumó lo sucedido con Lidia Gabriela, de 23 años, que el pasado 1 de noviembre se lanzó desde un taxi en movimiento para escapar cuando el conductor del servicio de aplicación cambió la ruta y no se detenía. La joven murió sobre la calzada Ermita Iztapalapa alrededor de las 17:00 horas.

