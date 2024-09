Causa molestia a viajeros del AICM largo trayecto para abordar transporte de app

Usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrentan complicaciones y se dicen molestos luego de que las autoridades hicieron valer la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que impide a vehículos que ofrecen servicios por aplicación subir y dejar pasaje en ese lugar.

Abisai Fernández, habitante de Coyoacán, señaló que el recorrido para llegar al aeropuerto capitalino fue estresante y difícil para su padre, quien con su silla de ruedas tuvo que recorrer 800 metros hasta la terminal.

La mujer, detalló, fue a dejar a su padre, quien viaja a Chicago a ver a su hermano, y a su hijo, quien tenía por destino Ciudad Juárez.

Finanzas ASPA prepara huelga ante desacuerdos con Aeroméxico

“Me tengo que regresar yo sola, entonces si es preocupante para ellos, porque tengo que recorrer mucho afuera del aeropuerto para tomar un taxi que no me cobre tan caro (...) Uno busca el Uber porque nos da más confianza, al menos yo, mi experiencia, es que un Uber no me ha robado, no me ha asaltado ni mucho menos, pero los taxis de aquí… ¡Ah!, solamente que los agarre en las casetas de aquí del aeropuerto, pero son carísimos”, dijo.

“Tuvimos que tomar un Uber de Taxqueña al aeropuerto y no nos cobró tan caro, nada más 140 pesos, si tomas un taxi de mi casa al aeropuerto nos viene cobrando más de 300 pesos”, indicó.





Usuarios del AICM molestos por el largo traslado para abordar taxi de aplicación. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Violeta Rangel, turista del Estado de México, dijo ayer que le resultaba pesado, molesto y riesgoso tener que caminar para tomar un taxi que la lleve a su casa.

Aún con short y sandalias, jalaba su maleta con dificultad mientras sorteaba un puesto ambulante de quesadillas ubicado casi al final del pasillo que conduce a Circuito Interior, donde se encuentra la bahía para abordar los vehículos de aplicación. Un letrero reza “Zona de Abordaje para Taxis con Aplicación”.

Sin embargo, ese espacio ya fue invadido por un grupo de taxistas que pretende cobrar sin tarifa de taxímetro a los viajeros.

Puntos de abordaje de transporte de personas por aplicaciones, en las dos terminales. #AICM pic.twitter.com/vzwnN8iiLl — @AICM_mx (@AICM_mx) September 13, 2024

Una patrulla capitalina vigilaba a lo lejos, mientras los turistas esperaban que llegara su vehículo de aplicación, ante la insistencia de los taxis de color rosa y blanco para que los abordaran.

Rangel señala que lo más complicado es tener que caminar con todo el equipaje desde el aeropuerto hasta la avenida Circuito Interior. “No está tan seguro, menos en la noche. En la noche sí está más peligroso” explicó.

Momentos antes, Alberto Varela, un viajero de 40 años proveniente de Tijuana, trataba de conseguir transporte con sus acompañantes y decidió utilizar los taxis blanco y rosa que se apostaron en el lugar.





Usuarios del AICM molestos por el largo traslado para abordar taxi de aplicación. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Sin embargo, consideró que la medida está mal, aunque esta situación es igual en la mayoría de estos espacios en el país.

“Está mal que no dejen subirte a un Uber en el aeropuerto y que tengas que caminar, pero así es en Tijuana y en todos lados, tienes que salirte al principio o al final de la Terminal para que te recojan, se me hace ilógico, y como dicen: el sol sale para todos”, dijo en referencia a la presión que han hecho los taxistas de los sitios para impedir que entren los carros de aplicación.

“El aeropuerto debe bajar los costos, porque la verdad son muy elevados y uno busca la economía”, afirmó.

La prohibición a los autos de aplicación respondió a la presión ejercida por los taxistas de sitio dentro del AICM, quienes afirman que ellos cumplen con la normativa de portar placas especiales para operar en un área federal, además de acreditar un examen que sustenta que son aptos para el servicio.

Usuarios del AICM molestos por el largo traslado para abordar taxi de aplicación. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Actualmente, hay un proyecto de ley para reformar el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares que podría permitir que taxis de aplicación ingresen a los aeropuertos del país, pero antes tendrían que cumplir los requisitos de los taxis de sitio para entrar a zona federal.

El punto de abordaje en la Terminal 1 es sobre Circuito Interior Bulevar Puerto Aéreo, mientras que en la Terminal 2 es sobre Avenida Fuerza Área Mexicana, informó el jueves el AICM.

Incluso, ayer se preveía una manifestación de taxistas en las inmediaciones del AICM; sin embargo, según algunos líderes señalaron que llegaron a algunos acuerdos con las autoridades federales, por lo que la protesta se canceló.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Uber envió ayer notificaciones a sus usuarios para informar que “nada ha cambiado y que la app sigue estando disponible en los mismos puntos del AICM”.

El mes pasado, esa compañía ganó un amparo que le permite operar en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

"Queremos recordarles que nuestra aplicación es la única que cuenta con una suspensión definitiva otorgada por un juez, lo que significa que no se puede exigir ningún permiso o concesión adicional para operar en el aeropuerto", indicó entonces en un comunicado.