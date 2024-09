Chilangos, angustiados por los microsismos: suman 10 movimientos en un día

Desde las 00:39 hasta las 19:51 horas, se han registrado 10 microsismos en la Ciudad de México, lo que ha desatado preocupación entre los chilangos por su intensidad.

El último de los movimientos tuvo epicentro en la alcaldía Miguel Hidalgo con magnitud 1.7; en la misma demarcación se registrados otros seis sismos durante el día, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Dos más tuvieron su origen en Benito Juárez y uno en Álvaro Obregón.

En lo que va del año, suman 54 microsismos, concentrados en seis alcaldías, siendo Álvaro Obregón la que más microsismos reportó con 31; seguido de Benito Juárez, con nueve, Miguel Hidalgo, con ocho, La Magdalena Contreras, con tres; Tláhuac, con dos, e Iztapalapa con uno.

Habitantes de la Miguel Hidalgo, Benito Juárez y alcaldías aledañas señalaron que los microsismos, principalmente los registrados a las 00:39 horas y a las 10:26 provocaron temor.

“Trabajo con gente que vive en la Condesa o en la Roma, son los más espantados (...) luego estamos los que, como yo, mantenemos la calma y es como ‘relax, ya pasó, es microsismo’”, contó Susana Canales quien trabaja en la zona de Chapultepec.

“Me sentí como en Jumanji con todos corriendo a mi alrededor, faltó poco para que me empujaran, porque me gritaron que le corriera. Nos sacaron del edificio y nos mandaron al carril del Metrobús, estuvimos afuera unos 10 minutos, pero yo, la verdad, no sentí nada”, dijo Diego Ríos, quien trabaja en la Benito Juárez,

Estos fenómenos, señalan expertos, se perciben con más fuerza en ciertos lugares debido a la alta aceleración o desplazamiento que provocan y que puede generar daños en inmuebles.

“Estás en un punto fijo y (el movimiento) te desplaza, ese desplazamiento se llama aceleración (...) Los sismos que se están generando en la CdMx no duran tanto comparados con los de lo que vienen de la costa, pero estos, por ejemplo, pueden desplazar mucho un edificio, aunque durante menos tiempo. Entonces la aceleración es más alta”, explicó Alejandro Méndez, geólogo de la UNAM quien trabaja con vecinos de la falla Plateros-Mixcoac.

“Las colonias que están alrededor (del epicentro) tienen aceleraciones extremadamente violentas que se comparan con los sismos grandes de la costa, pero no duran tanto”, dijo.

Ante la alta aceleración y la frecuencia de los movimientos, el especialista consideró que el gobierno de la Ciudad de México tiene que revisar los reglamentos de construcción de las zonas más afectadas.

“Se tiene que comprender y cambiar algunos reglamentos de construcción en esta zona ya que están están teniendo aceleración, es muy fuerte y nadie sabe a ciencia cierta cómo está afectando, cuál es la fatiga de las estructuras por los sismos recurrentes”, indicó.

“Tendrían que cambiar el Reglamento de Construcción en este caso, en términos de materiales constructivos para que aguanten esta fatiga constante de eventos”, agregó.

El experto también explicó que la UNAM y el gobierno local realizarán una perforación profunda en Álvaro Obregón a mediados de 2025 para tener más información sobre el comportamiento sísmico en esa zona.

“La mayoría de los eventos que han ocurrido en Álvaro Obregón y Benito Juárez tienen una profundidad entre uno a uno y medio kilómetros, pero todavía hay interrogantes, pues no se ha hecho una perforación profunda en esa zona para saber qué tipo de roca es la que se está desplazando, se infiere de que son deslizamientos de la Sierra de Las Cruces, pero todavía hay muchos datos que no se tienen” , dijo.

Por su parte, Víctor Hugo Espíndola, jefe del grupo de análisis del SSN expuso que la ciudad se ubica en medio del Eje Volcánico Trasmexicano, conocido anteriormente como paralelo 19, lo que la vuelve susceptible a estos movimientos telúricos.

En entrevista con El Sol de México, señaló que la sismicidad de ayer está asociada a un sistema de fallas de pequeñas longitudes ubicadas al poniente de la ciudad, a una profundidad de 500 metros a 1.5 kilómetros.

Según la UNAM, en la capital hay cinco fallas geológica: Mixhuca, Santa Catarina, San Lorenzo Tezonco, Copilco y Plateros-Mixcoac, que atraviesan las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.