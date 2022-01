CDMX ajusta su plan frente a la pandemia

El Gobierno de la Ciudad de México ajustará la estrategia de atención de la pandemia, ante el comportamiento de la variante Ómicron y luego de alcanzar una cobertura de 95 por ciento en la vacunación.

Una fuente del Gobierno local confirmó que disminuirán los médicos destinados a la atención de los enfermos, además de otros cambios que anunciará la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para esta etapa de la pandemia.

Al respecto, el área de comunicación social de la Secretaría de Salud (Sedesa) local respondió que el viernes en la conferencia de prensa “se informan los cambios que pudiera haber en la conversión de hospitales Covid".

El aumento exponencial de casos en esta cuarta ola no se ha reflejado en los ingresos a unidades de salud. El último dato disponible indica que de 127 mil casos de personas positivas a Covid en la capital del país, dos mil 361 estaban internadas en algún hospital del IMSS, ISSSTE o del Gobierno local. Es decir, de los casos activos 1.8 por ciento están en un hospital, mientras que el 19 de enero de 2021, el día más crítico de hospitalizaciones, 26 por ciento de los más de 38 mil contagiados estaban internados.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud capitalina había dispuesto médicos para la atención de los enfermos vía telefónica a través de Locatel, y otros más en Centros de Salud y dos hospitales, Ajusco Medio y la unidad temporal Cuautepec (La Pastora), para pacientes graves y donde la ocupación es de 50 por ciento.

Durante una visita al hospital La Pastora, al norte de la ciudad, no se observaron filas para ingresar. En un lapso de dos horas sólo llegó un adulto mayor y algunos familiares que llevaban agua, almohadas y cobijas a sus enfermos internados. Consultado sobre posibles ajustes, el personal del hospital refirió que no tenía información.

En el Centro de Salud Manuel Domínguez, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, eran las 13:30 horas cuando aún llegaban personas a solicitar una prueba covid. El personal que atiende esta situación afirmó que no les ha llegado esa información.

Lo mismo sucedió en el Centro de Salud José María Rodríguez, que se ubica en Iztacalco. Su personal reconoció que están atendiendo a personas con Covid-19, pero sin hospitalizar.

Este mes, el gobierno capitalino ya no recontrató alrededor de 50 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Uno de ellos explicó que sus superiores le indicaron que “el listado de baja llegó desde Recursos Humanos del gobierno central, (personal) que no tenían contemplado para dar de baja pues no tenía reportes".

Sin embargo, ante los contagios covid en el escuadrón, los han llamado de nuevo para que cubran las bajas temporales del personal.

ESTRATEGIAS

Con la llegada de Ómicron, otras ciudades del mundo modificaron sus estrategias de atención. En Colombia, por ejemplo,se redujo la espera de dosis de refuerzo a cuatro meses y Madrid comenzó ayer con el envío de SMS para terceras dosis para adultos mayores.

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha insistido en que la estrategia de su gobierno contra el Covid-19 está guiada en la ciencia y por ello la apuesta es la vacunación de quienes habitan la capital del país. México ocupa el lugar 22 a nivel mundial en este rubro.

Hasta el 26 de enero, cuando acabó la más reciente fase de vacunación, siete millones 210 mil 392 capitalinos ya tenían sus dos dosis y dos millones 46 mil 887 la tercera dosis.

Hace dos semanas, la mandataria explicó que las predicciones y escenarios sobre la pandemia apuntan a que bajará el número de hospitalizados, sin embargo, con la nueva variante se mantiene en constante revisión de los indicadores.

"Estamos trabajando todos los días para que, si es necesario, haya mayor reconversión (...) La gravedad es menor, prácticamente son muy, muy poquitos los que llegan a intubarse", dijo entonces.

Óscar Sosa, médico especialista en epidemiología, declaró que no es necesario tener hospitales, de manera permanente, exclusivos para atender a pacientes covid, pero sí que las instalaciones hospitalarias deberían tener las características necesarias para estos pacientes así como un plan de acción cuando exista una emergencia con estas características.





