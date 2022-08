Alista CDMX reglamento para sancionar a negocios por discriminación

Después de la difusión de un video en el que acusan al restaurante Sonora Grill de cometer actos de distinción por el color de piel de sus comensales, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred), de la mano con dependencias del Gobierno local, trabaja en la creación de un reglamento en el que establezcan la forma en que las alcaldías podrán solicitar la verificación de establecimientos mercantiles, en casos de discriminación.

El objetivo del reglamento es que las demarcaciones tengan la atribución y estén capacitadas para detectar casos de discriminación y, si lo amerita, haya una sanción administrativa a los negocios, informó la jefa de Gobierno local, Claudia Sheinbaum.

Tras la entrega de equipo para policías locales del sector Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria recordó que, recientemente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley para erradicar y prevenir la discriminación de la CDMX, con las que el Copred tiene la posibilidad de invitar a las alcaldías, para que, a través del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), haya revisiones y sanciones.

“Copred está trabajando en un reglamento a ley, para poder establecer bien cuáles serían estas características, y por supuesto, lo estamos trabajando conjuntamente con Sibiso (Secretaría de Inclusión y Bienestar Social) y la Secretaría de Gobierno y nosotros (…).

“Éste es un asunto del gobierno y un asunto de la sociedad e inclusive de los comensales, no podemos permitir que se distinga a la persona por el color de la piel o por dónde trabajamos o por cuánto ganamos, o si somos mujeres o si somos hombres, o si somos parte de la diversidad sexual, es decir, no puede haber discriminación en la ciudad”, dijo.

Sobre la difusión de un video viral en el que acusan al restaurante Sonora Grill de separar a los comensales por su color de piel, la mandataria aseguró que el Copred hace una revisión exhaustiva de lo ocurrido, con entrevistas a trabajadores y a comensales.

Recordó que, como éste, hay otro caso en una unidad habitacional en la zona alta de Santa Fe, donde a los empleados no les permitían caminar por los pasillos centrales. “Ahí Copred intervino y se está haciendo un reglamento junto con la Prosoc (Procuraduría Social de la CDMX), para que no haya ningún tipo de discriminación a las personas que trabajan, todos merecemos un trato digno y no discriminatorio”, declaró.









