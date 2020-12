CDMX anuncia nuevas medidas en Centro Histórico; incluye cierre de calles y negocios

Este sábado el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real anunció nuevas medidas para reducir concentraciones en el Centro Histórico y con ello prevenir contagios de Covid-19, ya que pese a que la capital se encuentra en alerta y emergencia y con alza en el número de hospitalizaciones, la gente sigue acudiendo a pasear y realizar compras.

El nuevo plan incluye adelantar el cierre de los establecimientos mercantiles no esenciales, el cierre del tránsito vehicular en algunas calles, la habilitación de entradas y salidas al Centro Histórico, la instalación alternada del comercio en vía pública, el cierre de las estaciones Allende y Zócalo de la Línea 2 del Metro.

Suárez del Real y Aguilera detalló que el cierre de tiendas y comercios no esenciales en el Centro Histórico será a las 17:00 horas y no abrirán los domingos a partir de este 13 de diciembre. El comercio en vía pública cerrará alternadamente los domingos y lunes y se deberá levantar a partir de las 16:00 horas.

La venta de bebidas alcohólicas en restaurantes del Centro terminará a las 17:00 horas y la comida será ofertada a domicilio después de las 19:00 horas. En el resto de la capital la venta de bebidas alcohólicas estará permitida hasta las 19:00 horas.

Se instalarán filtros de dosificación de personas en calles de alta afluencia. Los accesos al Centro Histórico serán por las calles 5 de mayo, 16 de septiembre, Donceles, Justo Sierra, Belisario Domínguez, Isabel la Católica, Del Carmen, Loreto, República de Venezuela y República de Chile.

Las salidas serán por Allende, Madero, Venustiano Carranza, Tacuba, Belisario Domínguez, Bolívar, 5 de febrero, Pino Suárez, Corregidora, Guatemala, Mesones, Leona Vicario, Moneda, Soledad, San Antonio Abad, desde Fray Servando, República de Argentina y Correo Mayor.

Las calles que tendrán cerrada la circulación vehicular son Meave, Vizcaínas, José María Izazaga, de 20 de noviembre a Circunvalación, Anillo de Circulación, de San Pablo a Lecumberri, Emiliano Zapata, Santo Tomás, Ramón Corona, Roldán, Misioneros, Jesús María, Topacio, Las Cruces, República del Salvador y República de Uruguay.

Asimismo para las colonias que sean incluidas en la lista de atención prioritaria se aplicarán nuevas medidas: el cierre de los comercios no esenciales será a las 17:00 horas de lunes a sábado y la venta de comida en vía pública será retirada. Para las personas dedicadas a esta última actividad, habrá un censo para apoyarlos de manera económica.

La coordinadora de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Dunia Ludlow resaltó que con estas medidas esperan reducir la presencia de personas en el Centro Histórico. El pico más alto registrado fue el sábado pasado, con un ingreso de 600 personas por minuto, mientras que ahora bajó a 400 y el objetivo es bajarlo a 300 o menos.

Si vieras las caras de 127 mil empresarios que están en crisis muy complicada. Hay un CH variado, las ventas de vestidos están totalmente caídas, no alcanzan un 10 por ciento, zapateros, papelerías y útiles escolares, es un desastre económico, agradecemos la apertura que ha habido con el comercio, hay esperanza.

El empresario José Luis Santiago, de la calle de las novias, en República de Chile, llamó a la ciudadanía a acudir a realizar compras de una sola persona y no familias completas. “Si van a venir vengan con responsabilidad. Todos perdemos si no tomamos conciencia de a qué nos estamos enfrentando. Debemos tener conciencia colectiva de que las cosas no se van a resolver si no lo hacemos entre todos”.

En los tianguis se restringirá el consumo de comida y ésta solo se venderá para llevar, además que se reforzarán los filtros sanitarios y se vigilará el uso de cubrebocas permanente.

Las empresas de más de 100 personas que laboren de manera presencial estarán obligadas a la realización de pruebas PCR o de antígeno al 10 por ciento de su personal.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino adelantó que las zonas con alta movilidad serán incluidas en la lista de colonias prioritarias. Entre ellas están la zona comercial de Santa Fe, el Paseo de la Reforma, la frontera entre Benito Juárez y Coyoacán.