CDMX aumenta camas en hospitales tras quedarse en semáforo rojo

La Ciudad de México se queda en semáforo rojo por tiempo indefinido. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que las restricciones decretadas el 19 de diciembre –previstas en primera instancia hasta el 10 de enero– se mantendrán vigentes, por lo que los restaurantes todavía no podrán recibir a comensales, como demandó este sector.

La ocupación hospitalaria de la capital es de 86.31 por ciento. Los datos del gobierno advierten que hay poco más de mil camas disponibles para atender a pacientes enfermos de Covid-19, de las cuales 246 están habilitadas para cuidados intensivos. Sin embargo, a partir de la próxima semana se irán agregando camas hasta sumar 350 a fin de mes.

Dichas camas se habilitarán de la siguiente manera: 100 en el Hospital General de Tláhuac del ISSSTE, de las que 75 tendrán ventilador; 20 camas para intubación en el hospital de Chivatito, de la Sedena; 10 camas en el Hospital General La Villa, de la Secretaría de Salud de la capital; 100 camas en el Hospital de Topilejo y 100 camas contratadas por el INSABI en hospitales privados.

De acuerdo con el informe que rindió la mandataria este viernes, el cierre decretado el 19 de diciembre ayudó a evitar el peor escenario, pero superó a la situación media prevista en el modelo epidemiológico que elabora el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo García Dobarganes.

El modelo epidemiológico, elaborado el 18 de diciembre, calculó como escenario de riesgo medio –con el cierre de actividades no esenciales– ocho mil 907 camas ocupadas para el 6 de enero en el Valle de México, y como escenario de riesgo algo –sin cierre– nueve mil 943 camas ocupadas. Al día de hoy, transcurridos 20 días de la vuelta al semáforo rojo, hay nueve mil 912 camas ocupadas.

De hecho, este 7 de enero la ocupación hospitalaria superó el escenario medio y se acercó al alto, generando un foco rojo para las autoridades sanitarias. Sin embargo, Sheinbaum Pardo apuntó que se tienen que esperar cuatro o cinco días para determinar, con base en los registros, si se trató de un día atípico o si es una tendencia al alza.

Para determinar el impacto de la temporada decembrina y los viajes vacacionales propios de fin de año, se hará una encuesta a personas que ingresen a hospitales para atención de Covid-19 con el objetivo de determinar lugar y circunstancias en las que creen que se contagiaron. Los resultados se darán a conocer la próxima semana.

Dada la situación de alto riesgo para la capital, el gobierno de la Ciudad de México determinó mantener las restricciones, entre ellas que restaurantes puedan operar, pero solo con servicio a domicilio o para llevar. Pese a esto, un grupo de restauranteros amagan con atender a clientes en el sitio a partir del 11 de enero, algo que Sheinbaum reprobó.

“Esperemos que no sea así y que la ciudadanía sepa que no es momento para asistir a lugares cerrados, siempre puede haber la acción de un inspector del Invea, pero es muy importante la responsabilidad social (…) no es momento para ir a espacios cerrados”, manifestó la jefa de gobierno, quien además anunció la ampliación de apoyos para el sector restaurantero.

Añadido a los microcréditos de 10 mil pesos para pequeñas empresas y apoyos económicos para los empleados de restaurantes, el gobierno capitalino condonará el Impuesto Sobre Nómina ya no solo a los negocios del Centro Histórico, sino también a los restaurantes y giros mixtos que tengan restaurantes en las 16 alcaldías. Esta exención representa un costo fiscal de 40.5 millones de pesos.

En la conferencia virtual de este viernes también se dio cuenta de un acuerdo con los propietarios de locales comerciales del Centro Histórico para que avalen un descuento de 50 por ciento en el pago de renta por parte de sus arrendatarios, como una medida de apoyo para enfrentar la falta de ingresos que genera el cierre de actividades no esenciales por la vuelta al semáforo rojo desde el 19 de diciembre.

