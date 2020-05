Capitalinos no podrán evadir pago de tenencia

Los capitalinos que adquieran vehículos a partir de este año ya no podrán evadir las placas de la Ciudad de México con gestiones de Morelos o el Estado de México pues la Secretaría de Movilidad (Semovi) ya tiene listo el candado para las agencias automotrices.

Ayer se publicó el aviso para distribuidores autorizados sobre el inicio de operaciones del trámite de alta de placas de vehículos nuevos mediante el Sistema de Control Vehicular (Sicove) que será totalmente en línea.

Es así que se pondrá fin a las prácticas en las que los compradores de vehículos de más de 250 mil pesos emplacaban en otro estado para esquivar la tenencia. Se estima que al corte de diciembre pasado, un millón de dueños de vehículos de alta gama han evadido esta obligación fiscal.

El Sicove -planteado desde el año pasado- ya dio sus primeros pasos, aunque ante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 ha tenido que ir más lento y posponer de lleno su operación hasta que ésta concluya. El sistema está listo desde abril y hasta el corte de ayer se han realizado 20 pruebas operativas de trámites reales con Ford y Nissan.

“El registro será únicamente entre las agencias y las dependencias capitalinas, por lo que los compradores de vehículos no tendrán que hacer algún trámite durante este proceso, para mayor comodidad y seguridad”, explicó Semovi.

Gerardo Yáñez, de la agencia Ford Alden Condesa, confirmó a este diario que están en un proceso de pruebas con la Semovi y que ya han enviado documentos. “Mientras facture en la Ciudad de México no podrá solicitar que su auto esté emplacado en Morelos”, dijo. Asimismo, espera que en junio se reactiven los trámites y así retomar las ventas.

Sobre la posibilidad de que el particular insista en hacer el trámite por su cuenta, explicó que aún podría existir esta posibilidad sin embargo, deberá regresar a la agencia a presentar las placas y así obtener su vehículo. Pero si la matrícula no corresponde a la Ciudad de México, no podrán entregárselo.

La dependencia capitalina añadió que la implementación del Sicove será escalonado, primero sólo podrán ser registrados automóviles convencionales y luego los eléctricos e híbridos, motocicletas de combustión interna y eléctricas. El proceso de las tres etapas no podrán exceder del 1 de diciembre de este año.

La advertencia de esta evasión y el proyecto para detenerla nació desde el Código Fiscal 2020.

“Queda claro que dicha evasión fiscal se realiza de manera dolosa por los adquirentes, pero en muchas ocasiones dichas prácticas son fomentadas por los mismos distribuidores, que como estrategia de venta ofrecen estos esquemas a sus compradores, pues de esta manera están en posibilidades de ofertar mejores precios que su competencia, debido a que el precio baja considerablemente.

“Es por ello que muchas agencias con el propósito de ofrecer mejores precios a sus clientes les dan la posibilidad de realizar sus trámites vehiculares en otras Entidades como Morelos, en donde no se cobra tenencia desde enero de 2012”, explicó la Secretaría de Finanzas.

Para este año se prevé una recaudación de 4 mil 987 millones de pesos, es decir 3.6 por ciento menos respecto a lo recaudado en 2019.