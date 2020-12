Sheinbaum también sufre, denuncia al 911 a su vecino fiestero

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también tiene a un vecino fiestero y lo denunció al 911 el sábado pasado, aseguró que no utilizó su influencia para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendiera el llamado.

“Les puedo platicar una experiencia personal, el sábado atrás de mi casa había una fiesta, no le llamé directamente ni al secretario (Omar García Harfuch) ni al subsecretario (Pablo Vázquez), sino al 911 y llegó la patrulla con un parlante a decirles:

“Recuerden que estamos en momentos de alto contagio Covid sean responsables” y se terminó la fiesta, no tuvieron que llegar a detener a nadie, ni nada. Sino sencillamente con la información, entonces, esto es lo que estamos buscando, que nos ayuden los ciudadanos”.

Esto respondió a El Sol de México tras la publicación de que la Procuraduría Social (Prosoc) aplicará multas a los fiesteros, pues el artículo 87, párrafo I, de la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio, señala que se aplicarán sanciones de 10 a 100 unidades relacionado con el salario mínimo, mismo que se ubica en 123.22 pesos.

Al respecto de que los elementos de la SSC iban a detener a los dueños de las casas donde se realizan fiestas, Sheinbaum Pardo, indicó que no, pero siempre y cuando no exista un delito, pues el objetivo es cortar la cadena de contagios por Coronavirus y no reprimir.

“Va a ser persuasivo y ha ayudado mucho. No vamos a llegar ni a reprimir ni a detener al menos que haya un delito en ese momento, sólo es una falta cívica. Más que el castigo y la sanción, estamos buscando la participación de los ciudadanos”, precisó.

Insistió a la población a participar con el gobierno junto a la estrategia que busca detener los contagios masivos y con esto no sobresaturar los hospitales, pues actualmente hay un 57 por ciento de ocupación de camas y han perdido la vida alrededor de 24 mil personas (con y sin prueba confirmatoria).

