CDMX define aprobación de Ley Paola Buenrostro; busca tipificar los transfeminicidios

A tres años de estar en la congeladora, el Congreso capitalino discute hoy la aprobación de la Ley Paola Buenrostro para tipificar los transfeminicidios en la Ciudad de México y castigar este delito con penas de entre 30 y 70 años de cárcel.

Hoy los diputados retomarán la iniciativa que Temístocles Villanueva presentó el 5 de octubre de 2021 y que propone reformar diversos ordenamientos en materia de tipificación y atención a víctimas de transfeminicidio, en memoria a Paola, una mujer trans que ejercía el trabajo sexual y que fue asesinada en por motivos de odio.

En entrevista con El Sol de México el legislador explicó que esta iniciativa considera reformar cuatro ordenamientos distintos que son el Código Penal de la Ciudad de México, la Ley de Víctimas de la capital, el Código Civil y la Ley Orgánica de la Fiscalía.

“La iniciativa fue construida por organizaciones, colectivos, activistas de la diversidad sexual y de la defensa de los derechos humanos feministas, que tiene como objetivo atender la recomendación 02/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el caso de Paola Buenrostro, una joven trabajadora sexual asesinada en el año 2016”, detalló.

El diputado morenista resaltó que una de las modificaciones a la Ley de víctimas propone que se incluya el concepto de “familia social”, lo que obligará a la Fiscalía a entregar los restos de la víctima a la familia elegida en caso de que no tengan familia consanguínea.

Sociedad Aumenta 280% cifra de transfeminicidios

“Muchas personas trans son expulsadas del hogar a muy temprana edad y en la mayoría de los casos no hay tienen relación con su familia consanguínea, por lo que no se acercan para solicitar los restos mortales, tampoco exigen justicia y a través del tiempo las personas trans construyen una familia social integrada por personas que forman parte de su vida y son quienes reclaman el cuerpo para darle sepultura y para reconocer su identidad”, agregó.

El diputado recordó que la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos local mandata que la Fiscalía capitalina investigue con perspectiva de género y enfoque diferenciado los delitos de transfeminicidio.

“Aunque la Fiscalía de la Ciudad de México ha tenido voluntad para utilizar el tipo penal para juzgar todos los casos que involucran a personas trans, la realidad es que se requiere de un tipo penal que garantice el acceso a la justicia sin discriminación”, señaló.

Destacó que, en caso de aprobarse, la Fiscalía tendrá que usar este tipo penal cuando se trate de personas trans que fueron asesinadas en razón de su identidad de género, además de que impactará en la actuación de la procuración de justicia sin revictimización.

Villanueva destacó que hasta el momento se han registrado 10 asesinatos de personas trans en la Ciudad de México, de los que cuatro fueron por razón de identidad de género, mientras que la organización civil Lleca ha contabilizado al menos ocho casos.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 24 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc donde se registró el asesinato de una mujer trans que trabaja al interior de una estética de la calle República de Perú. De acuerdo con las autoridades la mujer de 42 años fue encontrada sin signos vitales por disparos de arma de fuego.

El 21 de febrero, en la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, fue localizado el cuerpo de otra mujer trans con signos de violencia que vivía en casas de cartón sobre el Eje 6.

Kenya Cuevas, fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias y amiga de Paola Buenrostro, promovió una recompensa para localizar y detener a Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien el 30 de octubre de 2016 fue arrestado por el asesinato de Buenrostro y dos días después un juez lo liberó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Siete años después, la Fiscalía ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quienes den información para la captura de quien le disparó a Buenrostro.

Cuevas explicó a este diario que una vez que Delgadillo sea detenido iniciará un nuevo proceso penal y el delito podría reconfigurarse, por ello la importancia de la aprobación de esta iniciativa.