CDMX, en alarma ante alza de contagios por Covid-19

Ante el repunte de contagios de Covid-19 que se ha registrado en gran parte del territorio nacional, el gobierno del Estado de México anunció el endurecimiento de medidas como el recorte de horarios en actividades no esenciales, mientras la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sólo hizo recomendaciones con el fin de que la población salga lo menos posible a las calles, las medidas las anunciará este sábado y serán destinadas a zonas de alta concentración como el Centro Histórico.

“Estamos en el mismo nivel de hospitalización de mayo y nos queda una semana para la saturación hospitalaria”, con esas palabras el gobierno de la Ciudad de México alertó a la población sobre la crítica situación del Covid-19. Ante la pregunta sobre si la urbe debería estar en semáforo rojo, Sheinbaum Pardo se limitó a responder que la situación es de alerta y emergencia, ante lo cual reiteró su llamado a quedarse en casa y no realizar fiestas y reuniones más allá de la familia nuclear.

“Queremos hacer este llamado a la ciudadanía, es muy importante, más allá del (color del) semáforo, si no hay colaboración y corresponsabilidad ciudadana difícilmente vamos a poder disminuir la curva de contagios. Queremos hacer este llamado (de) alerta por Covid-19”, así empezó ayer la mandataria su mensaje, en el que no anunció nuevas medidas de contención y gestión de la pandemia, pero subrayó el cumplimiento de cinco reglas por parte de la ciudadanía, centradas en quedarse en casa y no hacer fiestas.

Por el contrario, el Estado de México aplicó nuevas restricciones. El gobernador Alfredo del Mazo anunció ayer que centros comerciales, museos, cines, teatros, gimnasios y locales de actividades no esenciales como parques, zoológicos y áreas naturales deberán cerrar a las 17:00 horas a partir del lunes 14 de diciembre y los restaurantes brindarán servicio a domicilio desde la misma hora. “Estamos en medio de un repunte importante en el número de contagios y hospitalizados”, alertó el mandatario mexiquense.

Las administraciones de la Ciudad y del Estado de México habían ido a la par en las medidas para evitar contagios debido al movimiento de 20 millones de personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México (que integran la capital del país y 59 municipios mexiquenses).

Sin embargo, Del Mazo y Sheinbaum decidieron tomar medidas unilaterales.

Las cifras que proporcionó la mandataria capitalina son alarmantes. Durante diciembre se han registrado 400 ingresos hospitalarios diarios, cuando esta cifra fue de 227 en septiembre, 238 en octubre y 297 en noviembre. “La última semana hubo un crecimiento muy acelerado de las hospitalizaciones, estamos hoy en cuatro mil 454 personas hospitalizadas, muy cercano a lo que estuvimos en el mes de mayo”, subrayó, lo que eleva a 74 por ciento la ocupación hospitalaria.

El Sol de México publicó ayer que la movilidad aumentó a niveles prepandemia en al menos ocho alcaldías. Fue a partir de la segunda quincena de noviembre que demarcaciones como Iztapalapa o Gustavo A. Madero, que además son las que registran mayor número de casos activos, incrementaron su tránsito vehicular. El llamado a volver a quedarse en casa no ha permeado en estos territorios.

CHERTORIVSKI PROPONE MEDIDAS ANTICOVID

La emergencia sanitaria en la Ciudad de México exige un cambio de política gubernamental inmediato, advirtió Salomón Chertorivski, aspirante de Movimiento Ciudadano a un cargo de elección popular en la capital del país.

En un mensaje dirigido a la jefa de Gobierno, el exsecretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón propuso medidas para atender la pandemia, como es el uso obligatoorio del cubrebocas en todos los espacios públicos; informar adecuadamente a la población sobre el coronavirus; promover la ventilación de lugares concuridos y trasladar actividades a espacios abiertos; promover el trabajo en casa y mejorar el presupuesto para atender la pandemia.