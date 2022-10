CDMX es de derechos, no de derecha: Sheinbaum sobre destapes en la oposición

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, opinó que a la capital del país no llegarán los representantes de la derecha.

Recientemente, el alcalde de Benito Juárez, quien representa al Partido Acción Nacional, dio a conocer sus intenciones de contender a la jefatura de Gobierno local.

Te recomendamos: Corcholatas de CDMX desfilan en informe de Sheinbaum

Cuestionada sobre el destape, la mandataria dijo que "cada quién" y que no emitiría comentarios el respecto.

Pero a la pregunta de si los gobiernos de oposición podrían entrar a la CDMX, Sheinbaum Pardo señaló que "no, no, no. Ésta es una ciudad progresista de derechos, no de derecha".

Sociedad Muerte de presunto feminicida de cantante Yrma Lydya fue por edad: Sheinbaum

Sobre el nuevo frente opositor que anunció el empresario Carlos X. González, en contra de la Cuarta Transformación, específicamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria comentó que el grupo conservador cada vez se hace más conservador.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"En realidad, no tienen proyecto, no tienen ideología, no tienen propuestas para el país; lo que tienen es que están contra el Presidente de la República, eso es lo que los une", manifestó tras la presentación de nuevos autobuses de la red de transportes de pasajeros.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music