CDMX está en alerta por hospitalizados de Covid-19

La Zona Metropolitana del Valle de México se pone en alerta ante el crecimiento de 60 nuevas hospitalizaciones por Covid-19 en un sólo día, aunque en la última semana han bajado los ingresos por eso todavía no se puede hablar de un rebrote, declaró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Explicó en conferencia de prensa que de los 60 ingresos a los nosocomios 30 son en la Ciudad de México y 30 en el Estado de México.

“En los últimos siete días han bajado los ingresos hospitalarios, eso quiere decir que no hubo tantas altas en los últimos días como había habido en días anteriores, que responde a pues cierta dinámica de la pandemia, no tiene que ver particularmente con que pasó algo durante esta semana”, destacó Sheinbaum.

De acuerdo con el reporte de la evolución del Covid-19 en la capital del país, se hizo un ajuste y de domingo a lunes se registraron tres mil 668 nuevos contagios, que dan un total de 133 mil 961, mientras que hay mil 383 fallecimientos con un total de 13 mil 663 personas muertas a causa de esa enfermedad.

La mandataria expuso que bajó un poco el número de pruebas durante la semana pasada, entre otras cosas, por un ajuste que se hizo de las 158 colonias y justamente trabajan para seguir aplicando las cinco mil 500 pruebas de Covid-19 que realizaban en la semana previa al 15 de septiembre.

Reiteró que la capital mexicana sigue sin rebrote como está sucediendo en Madrid, España, pues todavía está estable la hospitalización, ya que hubo una disminución muy importante de alrededor de 350 camas ocupadas, entre el 15 de septiembre y el 5 de octubre.

“Y en los últimos días hemos tenido de nuevo una estabilización. Entonces, no vemos señales de algún brote, eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, pero pues tenemos que seguirnos cuidando, porque de todas maneras en la Ciudad de México tenemos todavía alrededor de dos mil 500 personas hospitalizadas”, enfatizó.

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA

Sheinbaum Pardo dio a conocer que en la primera semana de vacunación contra la influenza, la Secretaría de Salud local ya aplicó 300 mil dosis en personas menores de edad y en adultos con enfermedades como diabetes e hipertensión.

Aclaró que su administración adquirió un millón 800 mil vacunas, pero el IMSS y el ISSSTE aplicarán otras dosis para atender la demanda.