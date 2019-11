CDMX, fuera del top para vivir mejor

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) aporta una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país y genera el 18 por ciento de los empleos formales a nivel nacional, pero ni así consiguió entrar al top diez de las ciudades más habitables, elaborado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, una casa encuestadora y de estudios estadísticos.

Ninguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México hizo competencia a San Pedro Garza García, en Nuevo León, a Colima, Colima o a Mérida, la capital de Yucatán, que obtuvieron los primeros tres lugares en el ranking de las Ciudades más habitables, mediante el cual se evalúa a 76 localidades con la opinión de los ciudadanos a través de cuatro índices.

Esta encuesta se hizo entre el 29 de mayo y el 15 de septiembre y contempló 76 poblaciones urbanas en donde realizó 30 mil 400 encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años (400 por localidad). Los índices a evaluar fueron: calidad de vida, cohesión social, satisfacción con los servicios municipales y de evaluación de alcaldes.

En la Ciudad de México, las alcaldías mejor evaluadas fueron Venustiano Carranza, con 53.07 puntos en una escala de 100; Benito Juárez, con 52.16 puntos; Iztapalapa, con 51.09 puntos; Cuajimalpa, con 50.72 puntos y Miguel Hidalgo, con 50.26 puntos. Sin embargo, ninguna ocupa algún puesto entre las mejor evaluadas por índice.

Aunado a que ninguna alcaldía capitalina se logró colar en las primeras posiciones del ranking, muchos de los municipios del Estado de México que comparten frontera con la Ciudad de México son de los peor calificados, como es el caso de Ecatepec que, de hecho, ocupa el último lugar del ranking.

En el Índice de Calidad de Vida, por ejemplo, hay tres municipios mexiquenses que son parte de la ZMVM que están entre los peor calificados: Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl aunque en esta ocasión la alcaldía Milpa Alta logró salir de estos últimos lugares

En el Índice de Cohesión Social repiten Chimalhuacán y Ecatepec como de los peor calificados. En el Índice de Satisfacción con los Servicios Municipales Ecatepec vuelve a aparecer.

En general, de las 76 ciudades evaluadas, 46.9 por ciento conoce quién es su gobernante. En este índice, las ciudades con mejor evaluación del desempeño de sus alcaldes son: Colima, con 54.93; San Pedro Garza García, con 52.75; San Nicolás de los Garza, con 52.63; Mérida, con 52.32 y Saltillo, con 51.32.

No es la primera vez que un estudio arroja que la ZMVM pese a ser el motor de la economía nacional, no es la más sostenible o habitable. En enero de este año el banco Citibanamex, en coordinación con el CIDE, el Centro Mario Molina y el IMCO presentaron el Índice de Ciudades Sostenibles 2018 en el que esta zona no salió bien parada.

De acuerdo con ese Índice de Ciudades Sostenibles, la Zona Metropolitana de Guadalajara es la más sostenible, seguida de la Zona Metropolitana de Aguascalientes. Los datos indicaron que el principal talón de Aquiles del Valle de México sigue siendo la sustentabilidad hídrica, así como en acciones por el clima, salud y bienestar.