CDMX gana más dinero por cobro de parquímetros tras ajuste con operadoras

La recaudación por el pago de estacionamiento a través de parquímetros en la Ciudad de México creció este año debido al nuevo esquema para distribuir los ingresos del sistema ecoParq.

De acuerdo con datos publicados en el Sexto Informe de Gobierno de la CdMx, en la ciudad hay mil 616 parquímetros que han generado para la administración local 159.82 millones de pesos, con mil 616 aparatos. Al inicio del gobierno actual, los ingresos generados y pagados a la Ciudad de México eran 123.70 millones de pesos con mil 586 parquímetros activos.

“Se determinó la redistribución porcentual de los ingresos pagados por estacionamiento de vehículos en las zonas donde opera el sistema de parquímetros. De acuerdo con lo anterior se tiene un incremento en el ingreso para la Ciudad de México de 16.2 puntos porcentuales respecto al estado previo”, detalla el informe.

Este año, el gobierno capitalino acordó con las empresas operadoras de parquímetros cambiar los títulos de concesión, con el fin de aumentar la contraprestación que recibe la ciudad. Este sistema se aplica desde el 6 de mayo pasado.

La contraprestación recibida se distribuye 16.2 por ciento para el Gobierno de la Ciudad de México y 30 por ciento para invertirlo en proyectos que mejoren directamente las colonias donde opera el sistema. Los recursos van al Fondo de Administración de Recursos del Sistema de Parquímetros, creado específicamente para atender esta modificación y redistribución de recursos.

El informe indica que el nuevo esquema de asignación de recursos permite analizar la implementación de parquímetros en colonias que lo requieran, buscando un equilibrio entre la operación, los gastos, la utilidad y la contraprestación. Con la creación del Fondo de Administración de Recursos del Sistema de Parquímetros programarán el ejercicio de 63 millones de pesos en 10 proyectos de cuatro alcaldías.

“Se prevé al menos la ampliación del sistema de parquímetros en dos colonias en donde las y los vecinos lo han solicitado de manera constante a lo largo de los años. Las cifras para 2024 incluyen proyecciones que, a su vez, ya contienen los cambios al esquema de concesiones de parquímetros”, expone el anexo estadístico del informe.

Una de las colonias que menciona el informe es Tlacoquemécatl del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí algunos negocios rechazan la instalación de parquímetros en la zona al considerar que su clientela se verá afectada con el pago por estacionarse.

“Si nos afecta porque no dejan que se estacionen nuestros clientes, de por sí no hay espacio para que se estacionen y cuando se bajan a comer no tienen dónde estacionarse. Si nos afectaría si los ponen porque los sábados y domingos vienen muchas familias a pasear y a comer”, explicó Victoria, trabajadora de Jugos Papagayo.

Carlos Aguilar, trabajador de un negocio de comida italiana, señaló que normalmente es complicado encontrar un espacio para aparcar y ahora, con la instalación de parquímetros, tiene la percepción de que afectará a los vecinos y a la gente que se estacionaba de manera gratuita.

“No están conscientes de que nos afecta como negocio porque no tenemos un lugar establecido para que nuestros clientes puedan llegar a visitarnos”, expresó.

En la zona, se aprecian mantas en contra de la instalación del sistema y sus alcancías de cobro, mientras que en el parque Tlacoquemécatl fue instalado un módulo de información.

Por ahora la colocación de los parquímetros está en pausa mientras se mantiene el diálogo con los vecinos, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi). “Durante estas semanas, la Semovi ha mantenido reuniones y ha atendido a distintos grupos vecinales para aclarar todas sus inquietudes y se mantiene abierta al diálogo para lograr acuerdos”, explicó la dependencia.

También precisó que uno de los criterios indispensables para su instalación es que existan solicitudes vecinales: “En esta colonia la solicitud se ha realizado a través de la Comisión de Participación Ciudadana (COPACO)”.

De acuerdo con el sexto informe, algunos de los objetivos de la operación de parquímetros son reducir el uso del automóvil particular, mantener una disponibilidad adecuada de espacios de estacionamiento dentro y fuera de la vía, ordenar el estacionamiento en la vía pública y promover el uso más eficiente del suelo urbano.