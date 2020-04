CDMX no aplicará toque de queda ni multas a quien siga en la calle

Con la Fase 3 por Covid-19 acercándose a la Ciudad de México, la administración de Claudia Sheinbaum descartó aplicar toque de queda como una medida para evitar contagios.

La jefa de Gobierno se pronunció en contra de aplicar mano dura para que se respeten las medidas de sana distancia y quédate en casa y que apelan a la concienciación de las personas. “Estamos revisando (las medidas) de distinta manera. Ha habido varios planteamientos pero no vamos a llegar como han llegado en otros estados de la República a multar a la gente que esté en la calle o a detenerla”.

CDMX

Explicó que estas acciones no se aplican ni aplicarán por un tema de convicción. “Creemos en la conciencia de la gente, porque vivimos en una ciudad democrática”, acotó.

Otro factor por el que no se llevará a cabo es la falta de capacidad para aplicar las sanciones. “Prácticamente se detiene a una persona que está en la calle y ¿a dónde la llevas y que la policía ahora se va a dedicar a detener gente que está en la calle en vez de a delincuentes?, porque finalmente también tiene que seguir haciendo su trabajo de vigilancia en la seguridad”, detalló.

Sin embargo, el que la Ciudad de México no aplique una restricción de la movilidad no quiere decir que no existirán mayores medidas para garantizar que nadie se contagie.

“Estamos buscando mecanismos que generen mayor concientización y al mismo tiempo evitar que haya congregaciones en la ciudad pero va a ser dentro de los márgenes democráticos de nuestra ciudad y de nuestro país”, informó Sheinbaum.

Tampoco restringirán accesos

El pasado viernes, el subsecretario Hugo López-Gatell habló de segmentar la movilidad como medida sugerida por los grupos científicos rumbo a la Fase 3 y con ello evitar que los habitantes de los municipios que no tienen contagios viajen a otros que sí tienen y viceversa.

Sobre el tema, la mandataria capitalina descartó cerrar los accesos de la ciudad y destacó que trabajan de la mano con el Estado de México para combatir la enfermedad.

“En la ciudad y el Valle de México, hay contagio en todos sus municipios, sería difícil plantear que una zona no contagiara a otra, ¿qué medidas se tendrían que tomar para fase 3? Depende de qué tanto responsablemente cumplamos las de la fase 2, entendemos que hay necesidad de la ciudadanía, pero tiene que ser con sana distancia.

Aquel día reveló que el pico de tránsito se debía a empresas que seguían abiertas. Hoy reprochó de nuevo esta actividad y que algunas cadenas comerciales cerrarán las cortinas de sus tiendas en las alcaldías centrales, pero que las mantienen abiertas en la periferia.

