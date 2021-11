CDMX pedirá apoyo para revisar tanques de gas tras explosión en la Pensil

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pedirá apoyo de la coordinación de Protección Civil, la Secretaria de Energía y Profeco para atender tanques de gas en mal estado.

Luego de la explosión en la colonia Pensil, provocada por tanques picados, Sheinbaum apeló a la colaboración de la ciudadanía para ubicar estos tanques.

"Ya habíamos hecho una reunión previa para las pipas entonces ahora para los cilindros de gas aparte de lo que está haciendo la Ciudad de México con gas para el bienestar vamos a pedir el apoyo de la coordinación de protección civil, energía y Profeco para atender los tanques de gas en mal estado y la colaboración de la ciudadanía", dijo.

Recordó que el Gas Bienestar tiene un programa de chatarrización. "Los tanques se están chatarrianzo para acelerar este proceso pero tienen que cooperar las empresas privadas", agregó.

La jefa de Gobierno refrendó su apoyo para atender a las víctimas de la colonia Pensil.

"No vamos a politizar este tema ni mucho menos, no creo que sea correcto. El alcalde tiene que dar cuentas no importa dónde ocurra siempre va estar ahí el gobierno de la ciudad", dijo después de que Mauricio Tabe asistiera la explosión hasta la noche.