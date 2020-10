CDMX se mantiene en semáforo naranja; alistan reapertura de boliches y casinos

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la capital permanece una semana más en semáforo naranja pese a que hay un descenso en las hospitalizaciones.

"Tuvimos una reducción en la ocupación hospitalaria de casi al nueve por ciento, del 15 al 30 de septiembre. Hay una reducción, pero no estamos en posibilidades de pasar a semáforo amarillo", dijo la mandataria capitalina en conferencia virtual.

#EnVivo ▶️ No bajemos la guardia. Sigue siendo tiempo de protegerte y proteger a los demás. No contagiar y no contagiarse. Usa cubrebocas.https://t.co/IGL6pi5PF0 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 9, 2020

Sheinbaum Pardo señaló que la próxima semana reabrirán boliches y casinos con aforo al 30 por ciento y clientes sólo podrán permanecer una hora.

Además, informó que desde este viernes la Avenida Francisco I. Madero se abre a la doble circulación peatonal, mientras que el domingo 18 de octubre se permitirá a los comercios del Centro Histórico que abran sus cortinas.

En breve más información...