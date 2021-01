CDMX se queda sin Metro por incendio en central de control

Un incendio en el Puesto Central de Control 1 del Metro dejó sin servicio a las líneas 1, 2 ,3 ,4 , 5 y 6, lo que afecta al principal medio de transporte de la capital del país, que traslada en estas rutas a 1.3 millones de usuarios. Las autoridades capitalinas informarán este domingo hasta cuándo se reanudarán las operaciones.

El siniestro pudo haber iniciado en un transformador de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión, lo que interrumpió la operación del Puesto Central de Control I, ubicado en el mismo predio de Delicias 67, en el Centro Histórico, de acuerdo con el reporte de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien pidió esperar el peritaje para evitar especulaciones.

Las seis líneas afectadas suman 106 kilómetros y representan 46 por ciento del total de la red, que asciende a 226 kilómetros. De acuerdo con el gerente de Movilidad y Cambio Climático de El Poder del Consumidor, Víctor Alvarado, de prolongarse la suspensión del servicio, se verán afectadas 1.3 millones de personas diarias, que son las que en promedio usaron esas rutas en el último trimestre del año pasado.

Fotógrafos como Isaac Jero (@isaac_jero) compartieron en su Instagram imágenes del incendio ocurrido en el Puesto Central de Control del Metro.

"El Sistema de Transporte Colectivo informa que hasta nuevo aviso permanece suspendido el servicio en las líneas 1, 2, 3,4, 5 y 6 de la Red", avisó el Metro a través de sus redes sociales. Por ello se implementó un operativo emergente con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer el traslado gratuito de las personas afectadas por la interrupción de la operación de esas rutas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, aunque el puesto de control no fue afectado por el incendio, no puede reiniciar su operación –y con ello el servicio en las líneas afectadas– hasta que no se garantice la seguridad estructural del edificio. El gobierno capitalino señaló por su parte que será este domingo cuando se dé mayor información al respecto.

Los reportes preliminares indicaron que el incendio se originó, poco antes de las 6:00 horas, en un transformador de energía, que abastece de electricidad a dichas líneas del Metro. El lugar estaba en un proceso de renovación mayor por parte del Sistema de Transporte Colectivo debido a que se encontraba obsoleta por el servicio que ha dado. Incluso se sabía que presentaba un riesgo de incendio y trabajadores del Metro reportaron que los transformadores se sobrecalentaban.

Al menos 30 trabajadores fueron trasladados al hospital tras presentar intoxicación por el humo del incendio. Foto: Twitter @SGIRPC_CDMX

INTENTOS POR MODERNIZAR EL METRO

"Los equipos que forman parte de estas instalaciones son obsoletos y presentan fallas constantes, al haber transcurrido más de 50 años de operación ininterrumpida, por lo cual el STC enfrenta una problemática de reducción en los niveles de calidad del servicio, en los rubros de seguridad, tiempos de traslado y confort", se lee en el anexo técnico de la licitación que celebró el Metro para la modernización de la Línea 1 en 2019.

"Para resolver esta problemática se están llevando a cabo las gestiones necesarias para la modernización de la SEAT Buen Tono y de 17 Subestaciones de Rectificación de la Línea 1, incluyendo la sustitución del cable deteriorado. Hasta octubre pasada este proceso registraba un avance de 80 por ciento. Sin embargo, no es la primera acción que se realiza para mejorar la subestación.

Un incendio en el Puesto Número 1 del Centro de Control del Metro de la Ciudad de México dejó como saldo un muerto y al menos 30 trabajadores intoxicados. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

En marzo de 2015 se destinó una inversión de 165 millones de pesos para la instalación de 86 nuevos interruptores de alta tensión en subestación eléctrica. El entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló en aquella fecha que esta instalación era urgente, pues los interruptores debieron cambiarse en 2009 y no ocurrió así, y dijo que con dicha renovación, estaba garantizada la correcta operación de la subestación hasta 2050.

Incluso comentó el hoy senador: "Con esto que acabamos de hacer, esta zona no necesitará nuevos transformadores cuando menos hasta 2050. Esa es la importancia de la tarifa, la importancia de no dejar los proyectos arrumbados, de no conformarnos con el mantenimiento del día a día, sino modernizar la operación".

HECHOS

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, cerca de las 5:30 horas de ayer les llegó el aviso del incendio en la subestación eléctrica de Galicia 67, por lo que cortaron la energía.

Una vez cortada la luz, quedó sin servicio el puesto de control, que es el cerebro que manda energía tanto a las vías como a los trenes, y es el que regula el tiempo y la distancia que deben llevar cada uno de los trenes.

Autoridades explicaron que una policía murió tras presuntamente haber caído, aunque otras versiones indicaron que la mujer, de entre 35 a 40 años, se arrojó al vacío desde un quinto nivel. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

En redes sociales circulan videos de los trabajadores que suben al sexto piso del edificio ya en llamas para pedir auxilio. En el intento por pasar a una estructura de metal, que se encuentra fuera del edificio donde se resguardaban todas las personas que estaban en el inmueble una policía resbaló y cayó, lo que le ocasionó la muerte.

Fueron los bomberos, apoyados por personal de protección civil y policías que desalojaron a 30 personas, mismas que fueron enviadas al hospital por intoxicación de humo; hasta el cierre de esta edición había aún cinco internados. El fuego fue controlado a las 11:00 horas.

Este es el segundo incendio que registra en una subestación de la CFE en menos de dos meses. El 29 de diciembre se registró uno en la subestación de Xoco, con saldo blanco.