CDMX, sin espacios para albergar migrantes: casi mil 500 duermen en las calles

Las directoras de los albergues migrantes Casa Tochán y Cafemin, así como del Programa Casa Refugiados y Fundación Humano y Libre Venezuela Somos Todos, aseguraron que debido al sobrecupo de sus centros, alrededor de mil 500 migrantes tienen que quedarse en calles de la Ciudad de México, de los cuales 20 por ciento son niños.

Al menos cuatro albergues de la Ciudad de México que ayudan a migrantes exigieron al gobierno local abrir más espacios para atenderlos, pues han rebasado su capacidad y, si continúa la saturación en los próximos meses, corren riesgo de cerrar.

El Sol de México dio a conocer en su edición de este miércoles que el albergue de Cafemin ubicado en la calle Florencio Constantino, en la alcaldía Gustavo A. Madero, atiende a 600 personas a pesar de que su capacidad es para 80, lo que llevó a los migrantes a instalar sus casas de campaña en tres calles a la redonda.

Casa Tochán, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, opera con sobrecupo, pues tiene una capacidad de albergar a 46 personas y actualmente hay 120.

“Estamos demandando a las autoridades de la Ciudad de México en un grito de auxilio, porque estamos súper saturados, ya es difícil tener una persona más, ya no nos cabe ni un alfiler en los albergues, no solo es Cafemin, también Tochán, Casa Fuentes, Arcángel Rafael, todos los albergues de la ciudad estamos súper saturados”, indicó la hermana María Magdalena Silva Rentería, directora de Cafemin.

Gerardo Talavera, director del Programa Casa Refugiados, alertó que de continuar la situación y el nulo apoyo del gobierno local y federal, los albergues pueden cerrar en los próximos seis meses.

“Este comunicado es de reconocer que estamos al límite de la capacidad, albergues e iglesias, estamos en un límite que si no se atiende, lo que va a pasar a corto y mediano plazo, corremos el riesgo de cerrar todos.

“Hay personas que están teniendo consecuencias por no tener ningún tipo de apoyo por parte autoridades para generar transformaciones significativas, si no se hace nada en un foco rojo para nosotros, en seis meses no vamos a estar hablando de mil (migrantes), vamos a estar hablando de 70 mil personas en situación de calle”, dijo.

Silva Rentería urgió al gobierno una pronta solución al incremento de llegada de migrantes a la ciudad y recalcó que la segunda opción para los extranjeros, en caso de no llegar a la frontera, es quedarse en la capital.

“Cuando platicamos con las personas les pregunto de qué sigue si en un momento dado no pudieras lograr llegar a los Estados Unidos, qué sigue para aquí, y su respuesta es ‘quedarnos en México. En sus expectativas, México es una segunda opción”, dijo Rentería.

De acuerdo con Gerardo Talavera la mayoría de los migrantes proviene de países como Haití, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela, pero también predominan los ciudadanos de Afganistán.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, en lo que va del año el gobierno federal ha registrado en la estación migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México, a cuatro mil 790 migrantes.

De este número, mil 551 vienen de países de América del Sur, Ecuador en su mayoría, y mil 447 de Asia, principalmente de India y China.

También registró 829 personas de América Central, principalmente Guatemala, y 609 personas de los países africanos.

Farida Acevedo, de la Fundación Humano y Libre Venezuela Somos Todos, pidió al gobierno federal abrir otro albergue con una capacidad de siete mil personas, con el fin de atender la alta demanda.

"Mitigar el riesgo es buscar un lugar seguro, las instituciones que tienen la posibilidad no reaccionan, y hemos empezado a recolectar carpas para la gente que está en las calles", dijo.

Comentó que la llegada de migrantes ha incrementado desde julio y apuntó que zonas como la Central de Autobuses del Norte, la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), así como parques y hostales de la ciudad, ya están llenos.