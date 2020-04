CDMX también busca a especialistas

Radiólogos, pediatras, ginecobstetras, anestesiólogos y químicos laboratoristas son algunos perfiles médicos que la Ciudad de México busca contratar para hacerle frente a la emergencia derivada del Covid-19.

Ayer se lanzó de manera oficial la convocatoria de médicos especialistas que deseen formar parte del equipo de salud capitalino, como lo adelantó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado viernes, y también requiere de técnicos en inhaloterapia, neumólogos, cardiólogos y técnicos histopatólogos.

Sociedad IMSS pide que escuelas reparen sus respiradores

La contratación es similar a la que el gobierno federal ya realiza y forma parte de este. La secretaría de salud local confirmó a este diario que las plazas se contemplan dentro de la convocatoria en la que buscan contratar a 6 mil 600 médicos, pero no detalló cuántos brindará la capital del país. Los interesados deben inscribirse vía web en la bolsa de trabajo de la Secretaría de Salud capitalina, pero sólo pueden participar aquellos sin antecedentes de demandada al Gobierno capitalino.

Los recursos provendrán de las donaciones que harán los funcionarios, cuyo proceso se prometió transparentar en un sitio web que aún no está en línea, aunque anunciaron que estaría listo ayer.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, agregó que además de donar su salario, renunciará a su aguinaldo e invitó a los altos funcionarios de su gabinete a hacer lo mismo, con el objetivo de destinar el dinero a la mejora del sistema de salud pues la pandemia del Covid-19 en México así lo está exigiendo. Aclaró que no será de manera obligatoria pues no se puede hacer por decreto ya que la Ley Federal de trabajo no lo permite.

“Estamos hablando de los altos funcionarios, para que todos los trabajadores de base, de Nómina 8, todos… que sepan que ellos no hay ninguna afectación de ningún tipo. Ni honorarios, sino sencillamente de los altos funcionarios públicos, y ellos tienen que firmar”, expuso.

Agregó que en este momento están analizando distintas formas de obtener recursos para comprar equipo y contratar a más personal médico, pero ahora sólo se aplicará el tema de la donación de salarios y están viendo lo de los aguinaldos.

“A ver cómo se plantea. Y lo más importantes es que no haya ninguna afectación a la contratación de los nuevos médicos que estamos haciendo y que haya todos los recursos disponibles, de hecho, muchos diputados plantearon lo mismo, estamos viendo de qué manera ellos podrían aportar a un fondo”, indicó.

Expuso que desde el sábado que anunció la donación de su salario varios funcionarios se han sumado por lo que ya podrían sumar 50 millones de pesos que podrían inclusive ser hasta 100 millones de pesos.

“Lo más importante aquí es que haya un apoyo directo de los funcionarios, que además, todos los servidores públicos han dicho que están en total acuerdo de hacerlo de esta manera”, agregó.

Asimismo explicó que están buscando otros esquemas que les permitan disminuir recursos de otras áreas, para poder hacer un mayor programa de austeridad que les permita, por un lado, atender todas las necesidades del sector salud del Gobierno de la Ciudad, y al mismo tiempo, generar distintos programas también de apoyo al empleo.