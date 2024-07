CDMX, un paraíso para el robo de autopartes: alcanza cifra récord en 2023

En septiembre del año pasado Magali fue a cenar a casa de su pareja y estacionó su auto en la calle Carmen, a unas cuadras de la estación del Metro Nativitas. Cuando regresó encendió su auto, pero nunca arrancó.

Pensó que se le había descargado la batería, pero casi de inmediato reconoció que ese no era el problema porque su tablero sí encendía. Llamó a una grúa para que remolcaran su auto a la agencia.

Ella compró su auto en una agencia en Polanco, aunque debido a la cercanía decidió ir a la sucursal de Universidad. Lo primero que los trabajadores de la agencia hicieron fue levantar el cofre y le confirmaron que su auto ya no tenía computadora, un tijerazo era la única prueba de ese robo.

Magali es una de las 11 mil 60 personas que el año pasado denunciaron el robo de alguna pieza o accesorio de su vehículo en calles de la Ciudad de México, cifra récord para este delito.

De acuerdo con el boletín estadístico de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las carpetas de investigación por sustracción de autopartes alcanzaron en 2023 su pico más alto registrado históricamente.

En 2014 la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investigó mil 759 robos de autopartes, un promedio de 4.8 robos al día. Para 2023 la cifra llegó a 11 mil 60, un promedio de 30 casos por día.

“El de la agencia me dice: ‘no lo bajes de la grúa porque esas piezas tardan en llegar y aquí no podemos recibirte el coche porque no hay espacio. Te tienes que llevar el coche a tu domicilio, guardarlo y nosotros te avisamos cuando lleguen’ y eso intenté, pero el chico de la grúa me dijo que como era robo de computadora el no cubría este arrastre”, cuenta Magali en entrevista con este diario.

El promedio de investigaciones diarias por este delito mantiene una tendencia a la alza. El primer pico se registró en 2017 cuando pasó de 10.3 casos a 19.3. En 2018 aumentó a 24.5 y en 2019 bajó a 22.6.

Para 2020, año en el que la Ciudad de México se mantuvo encerrada por la pandemia de Covid-19, cayó: el promedio diario de carpetas iniciadas por robo de autopartes fue de 20.2.

Un año más tarde las investigaciones aumentaron a 22.5 casos al día. Para 2022 la cifra pasó a 24.2 y finalmente en 2023 rompió su récord con 30.3 carpetas iniciadas.

Efraín Villanueva lleva más de 15 años arreglando autos. Desde su experiencia, explica que las piezas de vehículos que más se roban son los espejos, faros, rines y las computadoras.

“Las computadoras son las que hacen que funcione el carro, que prenda, que suba los vidrios. La computadora se la roban a los carros donde se abren rápido del chicote, le meten las manos a la salpicadera, lo jalan y votan el cofre”, asegura.

Los rines pueden llegar a costar entre 10 y 15 mil pesos, mientras que una computadora se consigue por 10 mil pesos más el servicio de instalación y modificación, que cuesta alrededor de 30 mil pesos.

“Lo que hace es que cortan cables y arrancan la computadora, entonces cuando la consigues no te la venden con el arnés, y si te los venden, se necesitan dos arneses que traen 20 cables de diferentes colores y se tiene que poner línea por línea y modificar la computadora con la llave”, detalla. Los servicios que más le solicitan son el cambio de espejos, computadoras, facias, espejos y rines.

Magali optó por no buscar el reemplazo de su computadora en el mercado negro, le encargó a la agencia la pieza y pagó 60 mil pesos para arreglar su auto.

Sin embargo, en noviembre Suzuki inició un programa de apoyo a los usuarios afectados por el robo de computadoras. Ofreció reemplazar sin costo la pieza, siempre y cuando denunciaran ante las autoridades el robo, y Magali recibió su dinero de vuelta.

Como el robo de autopartes es un delito patrimonial, los capitalinos pueden denunciarlo vía digital. El portal de la Fiscalía local permite llenar un formulario sobre cómo ocurrieron los hechos y más tarde corrobora la denuncia.

“Hice la la denuncia digital y tampoco hay atención por parte de nuestras autoridades. Pareciera que mi denuncia nunca nadie la vio, yo fui a la Fiscalía y me dijeron que no, que me tenían que llamar y nunca nadie me ha llamado”, asegura.

Han pasado ocho meses: la pieza aún no llega y la Fiscalía local no le ha dado seguimiento.

Miryam tiene el mismo problema que Magali, aunque su robo ocurrió en enero de este año en la colonia Asturias. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva tres mil 321 averiguaciones por este tipo de robo en los primeros cuatro meses del año.

“La fiscalía no me ha actualizado. De hecho me dijeron que si quería investigación tenía que ir a otra delegación, pero que no me lo recomendaban, que esa denuncia me servía para pedir la reposición”, cuenta en entrevista.

Este diario buscó a Suzuki para conocer sobre la demora en la llegada de esta pieza, pero no obtuvo respuesta.

Paraíso de autopartes

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en sus reportes mensuales sobre Delitos de Alto Impacto a nivel nacional colocan a la capital del país en el primer lugar por robo de refacciones. Le siguen Morelos y Aguascalientes.

El ONC tomó en cuenta este delito en sus reportes mensuales desde diciembre de 2019 hasta el mismo mes de 2023. Desde entonces la Ciudad de México tiene el primer lugar en hurto de partes automotrices, con excepción de marzo y febrero de 2020 cuando el sitio número 1 lo ocupó Morelos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha realizado investigaciones para combatir a las bandas dedicadas al robo de refacciones, un caso ocurrió recientemente luego de que vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo denunciaron a las autoridades el hurto de vehículos de alta gama.

Así quedó el auto de Magali que está detenido desde septiembre / Cortesía

Los integrantes del grupo delictivo detectado recorrían las calles de la colonia Granada a bordo de un automóvil para robar faros, calaveras, tapones y otras piezas y con el botín en sus manos acudían a refugiarse a una bodega en la calle Renacimiento, colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.

Policías de la corporación dieron seguimiento a las denuncias y el 8 de junio catearon el predio en coordinación con la Guardia Nacional. Revisaron el lugar y detuvieron a tres hombres de 30, 35 y 47 años.

Los artículos que decomisaron fueron tres placas de circulación, dos calaveras y dos faros de vehículos de lujo y cerca de cuatro toneladas de refacciones y autopartes.

Algunos predios ubicados en la alcaldía Iztapalapa también son usados principalmente por los saqueadores de refacciones para almacenar el producto de sus robos, por ejemplo, el 16 de mayo de este año la SSC cateó dos predios, uno de ellos en la avenida De las Torres, colonia Reforma Política, y el otro en la calle Hacienda Canutillo de la colonia Francisco Villa, donde aseguraron 20 toneladas de autopartes y detuvieron a una mujer de 43 años de edad.

Los policías también encontraron cinco placas con reporte de robo y un automóvil de lujo, mismo que los trabajadores del lugar empezaban a desmantelar para luego vender sus piezas.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó en abril que bajo sus órdenes se llevaron a cabo dos cateos en la alcaldía Cuauhtémoc, cuyo saldo fue el aseguramiento de 50 toneladas de autopartes.