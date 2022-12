CDMX vive con menos delitos de alto impacto

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que de 2019 a 20022 los delitos de alto impacto bajaron más de 55 por ciento, y resaltó que el 2022 es el año en el que menos delitos de este tipo se han cometido desde hace 15 años.

Durante el desfile conmemorativo por el Día del Policía de la Ciudad de México, en el que participaron dos mil 352 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mandataria capitalina informó que en cuatro años también han disminuido 60 por ciento los homicidios dolosos, así como 50 por ciento el robo de vehículos con y sin violencia.

“Hoy le decimos a los habitantes de la ciudad, del país y de todo el mundo, que estamos haciendo la mejor policía de México, que entrega todos los días su esfuerzo, su cariño, su amor a defender la vida de los demás y hacer de la Ciudad de México una ciudad de paz y cada día más segura”, expresó Sheinbaum Pardo.

En el Hemiciclo a Juárez, la funcionaria indicó que esta situación se debe a la Estrategia de Seguridad, que se compone de los ejes: Atención a las Causas, Más y Mejor Policía, Inteligencia e Investigación, y Coordinación a través del Gabinete de Seguridad.

Sheinbaum Pardo destacó el trabajo constante en el primero de los cuatro ejes de la Estrategia de Seguridad que es la Atención a las Causas para que los jóvenes tengan oportunidades.

“Como dice el presidente de la República, no puede haber seguridad, no puede haber paz sin no hay justicia”, apuntó la jefa de Gobierno.

Por ello, la funcionaria local destacó la construcción de dos universidades en la ciudad que permiten que 40 mil jóvenes que antes no tenían derecho a la educación hoy tengan esa posibilidad.

Durante el acto, Sheinbaum Pardo mencionó que más de nueve mil jóvenes participan en el programa “Jóvenes Unen al Barrio”, el cual posibilita que en vez de que cumplan una sentencia privados de su libertad hagan trabajos comunitarios y construyan una vida distinta.

La mandataria capitalina también se refirió al programa “Barrio Adentro”, que desde noviembre de 2020 atiende de manera integral a niñas, niños y adolescentes de los polígonos con mayor vulnerabilidad en la ciudad para brindar mejores oportunidades a sus familias.

“El primer eje siempre será Atención a las Causas, no puede conseguirse la paz y seguridad si no damos alternativas a los jóvenes”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

La jefa de Gobierno además anunció que en 2023, los elementos de la policía de la Ciudad de México recibirán un aumento salarial de nueve por ciento.

De acuerdo con la mandataria capitalina, con este nuevo incremento salarial a los uniformados habrá un alza global de 45 por ciento en los últimos cuatro años.