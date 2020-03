Celebran matrimonios igualitarios sin medidas de prevención contra Covid-19

El amor triunfó sobre el miedo al coronavirus. Este sábado 140 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en la explanada del Registro Civil de la Ciudad de México, ubicada en la avenida Arcos de Belén. En medio de la polarización sobre si se deben suspender o no los actos públicos masivos por la inminente llegada de la epidemia del Covid-19 a mayor escala, estas personas decidieron celebrar sin temor alguno al contagio.

Las casi 400 personas que se congregaron bajo una carpa -entre parejas, personas que recibieron su acta de cambio de género, invitados, familiares, equipo de logística y medios de comunicación- no recibieron algún tipo de indicación como no saludarse de mano o mantener una distancia prudente. Tampoco se advirtieron despachadores de alcohol gel. Por el contrario, la cercanía era evidente, ya que no faltaron los besos y abrazos efusivos.

Bajo el sol abrasador de mediodía las 140 parejas del mismo sexo y las 31 personas que recibieron su acta de cambio de género alzaron su copa para realizar un brindis, se abrazaron, sonrieron, celebraron. Ya son parte de la cifra histórica en la Ciudad de México: desde 2010 han contraído matrimonio por el civil 13 mil 134 parejas, de las cuales seis mil 997 son parejas hombres y seis mil 137 son de mujeres.

ANALIZAN REDUCIR TRÁMITES

Ante la inminente entrada de la fase 2 de la contingencia epidemiológica por el coronavirus, el director del Registro Civil, Manuel Becerra, comentó en entrevista que analizan reducir los trámites que se realizan en las oficinas centrales y dar atención por fichas, para evitar el hacinamiento de personas dentro de espacios cerrados. “Se están diseñando protocolos", indicó.