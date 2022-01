Central de abastos pide que regresen los filtros Covid

Locatarios de la Central de Abasto (CEDA) piden al Gobierno de la Ciudad de México instalar filtros sanitarios en los ingresos porque temen que haya contagios como en las pasadas olas por Covid-19.

Durante un recorrido hecho por El Sol de México entre las áreas de pescadería así como frutas, verduras y abarrotes, se corroboró que los filtros sanitarios, instalados durante la primera ola de contagios masivos, ya no están.

Además poca gente usa el cubrebocas, sobre todo los mismos comerciantes se lo quitan para hablar entre ellos y sólo cuando llega algún cliente se lo acomodan.

La Ceda es el mercado más grande de México, este se ubica al oriente de la capital mexicana, en la alcaldía Iztapalapa, donde aproximadamente 300 mil personas se movilizan diariamente.

Por ahora, este centro de distribución mantiene un perfil bajo, pues sus comerciantes estiman que sólo la mitad de su clientela habitual los frecuenta.

“Está tranquilo, esta fecha es donde se van para abajo las ventas, pasó Navidad y año viejo, gastaron y ahora no llega ni la mitad de los compradores, se vuelve a levantar hasta Semana Santa, son dos o tres meses de ventas bajas”, mencionó Armando, vendedor en el área de mariscos.

Tampoco ha conocido un caso positivo en esta cuarta ola de contagios, donde en México ya se rompió récord de casos confirmados, con más de 30 mil en un sólo día.

“No conozco un positivo, hasta ahorita está todo tranquilo, no se ha confirmado, aunque parece que hay tres personas ya enfermas. Pero como aquí llegan puros transportistas, ellos traen la enfermedad para acá, como son puro transporte foráneo pues estamos en riesgo”, expuso.

Fabián, del área de verduras, aseguró que siguen aplicando las medidas sanitarias, las que se pueden, como el cubrebocas y el gel antibacterial.

“Lo malo es que ahorita nadie está controlando a la población, no, ni eso de los filtros, cada quien hace lo que quiere, no hay control, de todas formas, aun así la gente no estuvo respetando los filtros que pusieron”, comentó.

Hasta la fecha no les han comentado desde Gobierno si habrá pruebas rápidas en esta zona o un área Covid-19 como sucedió hace un año, por lo que piden regresen los filtros sanitarios.

“Todavía no pisa duro la enfermedad, pero aquí nos va pegar al ratito, todavía no hay foco rojo pero lo va a ver. Ahorita no he sabido que haya enfermos, al principio cuando llegó esta enfermedad no creía, pero me tocó que cinco conocidos perdieran la vida por eso, un guayabero, un bodeguero entre ellos”, respondió José Luis a este diario.

Opinó que todavía da miedo la enfermedad, pero tienen que seguir trabajando, y que por lo menos él y su esposa ya tienen la tercera vacuna, la del refuerzo, contra Covid.

HOSPITALIZADOS, SIN VACUNA

La Ciudad de México tiene registro de que siete de cada 10 personas hospitalizadas por Covid-19 no están vacunados contra este virus.

"Este incremento de hospitalizados que hemos visto es muy pequeño, comparado con el incremento de casos, pero sí existe; y, en gran medida, hablando de 60, 70 por ciento de los casos de los ingresos nuevos, son personas que no se vacunaron", dijo ayer Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México.